FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 574

Новый комментарий
 
Ishim:
и то же самое в Англии фирма с запчастями в Германии. И что мы видим на евро/фунте - ничего! (скорее всего они друг друга уравновешивают и ни на что не влияют). Скорее всего это влияние появляется (сезонно) на товарах - хлопок, кофе, зерно....

ничего?

странненько...непонятненько...


 
Ilij:

ничего?

странненько...непонятненько...


ну где тут запчасти? (кто там ходит? - рельсы - может там тепловозы ходят)
 
Ishim:
ну где тут запчасти? (кто там ходит? - рельсы - может там тепловозы ходят)

Там нет запчпстей, некондишен только)

Илья тащит в дом все что видит) 

 
stranger:
Там нет запчпстей, некондишен только)
некондишен здесь, без теории ничего у вас не будет ((((. (эти "рельсы" - это эпизод какой то работающий - просто угадайка)
 
stranger:

Там нет запчпстей, некондишен только)

Илья тащит в дом все что видит) 

или вот! ждут 5ю волну! (во первых чужая теория! да хрен тама...)
 
Ishim:
некондишен здесь, без теории ничего у вас не будет ((((. (эти "рельсы" - это эпизод какой то работающий - просто угадайка)
Ваша, Учитель , теория черточек так ваапсче меня поражает и вдохновляет...
 
stranger:

Там нет запчпстей, некондишен только)

Илья тащит в дом все что видит) 

притащу тейк в студию, как закроет профит

а вы потрендите на пару пока...

 
stranger:
Ваша, Учитель , теория черточек так ваапсче меня поражает и вдохновляет...
чудило! )))))))))) (повторять ничо не буду)
 
Ishim:
или вот! ждут 5ю волну! (во первых чужая теория! да хрен тама...)
Понимаешь какое дело, если ты хочешь пи-пи, то какую теорию не приплети, а сделать то все равно надо 
 
Ilij:

притащу тейк в студию, как закроет профит

а вы потрендите на пару пока...

Та ты на нас внимания не обращай, занимайся)))

Да, профиты по продажам евро и ауди не забудь притащить)) 

1...567568569570571572573574575576577578579580581...871
Новый комментарий