FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 574
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и то же самое в Англии фирма с запчастями в Германии. И что мы видим на евро/фунте - ничего! (скорее всего они друг друга уравновешивают и ни на что не влияют). Скорее всего это влияние появляется (сезонно) на товарах - хлопок, кофе, зерно....
ничего?
странненько...непонятненько...
ничего?
странненько...непонятненько...
ну где тут запчасти? (кто там ходит? - рельсы - может там тепловозы ходят)
Там нет запчпстей, некондишен только)
Илья тащит в дом все что видит)
Там нет запчпстей, некондишен только)
Там нет запчпстей, некондишен только)
Илья тащит в дом все что видит)
некондишен здесь, без теории ничего у вас не будет ((((. (эти "рельсы" - это эпизод какой то работающий - просто угадайка)
Там нет запчпстей, некондишен только)
Илья тащит в дом все что видит)
притащу тейк в студию, как закроет профит
а вы потрендите на пару пока...
Ваша, Учитель , теория черточек так ваапсче меня поражает и вдохновляет...
или вот! ждут 5ю волну! (во первых чужая теория! да хрен тама...)
притащу тейк в студию, как закроет профит
а вы потрендите на пару пока...
Та ты на нас внимания не обращай, занимайся)))
Да, профиты по продажам евро и ауди не забудь притащить))