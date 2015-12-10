FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 844
))))
подождииии. я думаю, что больше 150-ти не долбанёт, там и успокоится...
потом всё равно стратегия нужна будет
ЦБ РФ по доброте душевной раздает баксы всем желающим, а также готовится к официальному визиту дяди Коли, так что в недалекой перспективе по цене 100рублей за бакс можно закрыть пол позиции, тейк на 160, стоп можно не ставить)
http://ru.investing.com/economic-calendar/central-bank-reserves-%28usd%29-969
У тебя уже график нефти есть? Вот пока у нее пипирка не поднимется, на рубль и не смотри))))
я его не торгую. пока смотрю
хорош рубель продавать до 42-х...
Прога не ошибается ))) Она безупречна ))) Сиди на попе ровно и жди )))
Шо твоя прога, тут видишь какие полотна подвалили))))
Особенно лунь впечатляет, он же придаст сил евро?)))))
Прога не ошибается ))) Она безупречна ))) Сиди на попе ровно и жди )))