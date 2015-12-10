FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 844

_new-rena:

))))

подождииии. я думаю, что больше 150-ти не долбанёт, там и успокоится...

потом всё равно стратегия нужна будет

У тебя уже график нефти есть? Вот пока у нее пипирка не поднимется, на рубль и не смотри))))
ЦБ РФ по доброте душевной раздает баксы всем желающим, а также готовится к официальному визиту дяди Коли, так что в недалекой перспективе по цене 100рублей за бакс можно закрыть пол позиции, тейк на 160, стоп можно не ставить)

http://ru.investing.com/economic-calendar/central-bank-reserves-%28usd%29-969

я его не торгую. пока смотрю
 
Лучше и не смотри, ужасы сниться будут)))
 
 
Chart CHFJPYv, H4, 2014.12.29 16:39 UTC, FXstart Corp., MetaTrader 4, Real
 
Прога не ошибается ))) Она безупречна ))) Сиди на попе ровно и жди )))
 
Шо твоя прога, тут видишь какие полотна подвалили))))

Особенно лунь впечатляет, он же придаст сил евро?))))) 

 
Уже придал )))
за те бабки, которые потеряешь на продаже рублика - можно просто прогу хорошую купить...
