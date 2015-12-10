FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 670

Ishim:
ну тогда рубль с биржи убрать! (они чо там делают идиоты)
ты в рублях сидишь чтоль? нервничаешь так ))
 
sanyooooook:
ты в рублях сидишь чтоль? нервничаешь так ))
да не щёт долларовый!))) - патриот! (а нервишки уже не те...)
 

Статитстика показывает, что нефть марки Brent продается в этом году в среднем по цене 3759 рублей за баррель, даже после того, как средняя долларовая цена этой марки упала с $101.74 до самого низкого уровня с 2010 года. Финансовая система России получает выгоду от снижения рубля более чем на 40% в текущем году. Аналогичную выгоду получает российский бюджет и от падения цен на нефть, которые исчисляются в сильно подорожавших к рублю долларах. Под данным Министерства финансов РФ, профицит бюджета правительства в ноябре достиг 1,27 трлн рублей ($ 23 млрд), по сравнению с 600 млрд рублей за аналогичный период прошлого года и 789 млрд рублей в 2012 году. Больший профицит был только в 2011 году - 1,34 трлн. рублей )))

Поэтому вам трейдунам должно быть глубоко плевать на личные кошельки сограждан в смысле их желания приобрести импортные товары или отправить свою пятую точку в турпоездку )))



 
artikul:
Потому что есть такие уровни, по сравнению с которыми другие уровни совсем не уровни )))
Хотят евро продавать хоть кол им теши)))
 
artikul:
Потому что есть такие уровни, по сравнению с которыми другие уровни совсем не уровни )))
чо ты им объясняешь - варятся они и варятся без мозгов как их.... креветки! (суп креветочный ))) )
 
artikul:

всех спекулянтов рублём на Колыму!!!
 
Ishim:
чо ты им объясняешь - варятся они и варятся без мозгов как их.... креветки! (суп креветочный ))) )
Я долго крепился, чтобы не встрять в ваш спор относительно евры ))) Простите меня )))
 
Ishim:
всех спекулянтов рублём на Колыму!!!
А сливаторов в Крым? )))
 
Чую в 2015 году Учитель не съездит за грибами в Грецию ))) Дорого )))
щет. одну заявку на вывод тока исполнили. шо такое?
