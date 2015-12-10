FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 670
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну тогда рубль с биржи убрать! (они чо там делают идиоты)
ты в рублях сидишь чтоль? нервничаешь так ))
Статитстика показывает, что нефть марки Brent продается в этом году в среднем по цене 3759 рублей за баррель, даже после того, как средняя долларовая цена этой марки упала с $101.74 до самого низкого уровня с 2010 года. Финансовая система России получает выгоду от снижения рубля более чем на 40% в текущем году. Аналогичную выгоду получает российский бюджет и от падения цен на нефть, которые исчисляются в сильно подорожавших к рублю долларах. Под данным Министерства финансов РФ, профицит бюджета правительства в ноябре достиг 1,27 трлн рублей ($ 23 млрд), по сравнению с 600 млрд рублей за аналогичный период прошлого года и 789 млрд рублей в 2012 году. Больший профицит был только в 2011 году - 1,34 трлн. рублей )))
Поэтому вам трейдунам должно быть глубоко плевать на личные кошельки сограждан в смысле их желания приобрести импортные товары или отправить свою пятую точку в турпоездку )))
Потому что есть такие уровни, по сравнению с которыми другие уровни совсем не уровни )))
Потому что есть такие уровни, по сравнению с которыми другие уровни совсем не уровни )))
Статитстика показывает, что нефть марки Brent продается в этом году в среднем по цене 3759 рублей за баррель, даже после того, как средняя долларовая цена этой марки упала с $101.74 до самого низкого уровня с 2010 года. Финансовая система России получает выгоду от снижения рубля более чем на 40% в текущем году. Аналогичную выгоду получает российский бюджет и от падения цен на нефть, которые исчисляются в сильно подорожавших к рублю долларах. Под данным Министерства финансов РФ, профицит бюджета правительства в ноябре достиг 1,27 трлн рублей ($ 23 млрд), по сравнению с 600 млрд рублей за аналогичный период прошлого года и 789 млрд рублей в 2012 году. Больший профицит был только в 2011 году - 1,34 трлн. рублей )))
Поэтому вам трейдунам должно быть глубоко плевать на личные кошельки сограждан в смысле их желания приобрести импортные товары или отправить свою пятую точку в турпоездку )))
чо ты им объясняешь - варятся они и варятся без мозгов как их.... креветки! (суп креветочный ))) )
всех спекулянтов рублём на Колыму!!!