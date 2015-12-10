FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 159

у мну сэл золотой не покрыт еще от1247. есть мысль?
 
евру смотреть 1.21. или чойто вроде. ща проституция и боль головная.
 
iIDLERr:
у мну сэл золотой не покрыт еще от1247. есть мысль?

Так сам видишь 1190 в сопротивление уперлось, вот и смотри.

 
iIDLERr:
евру смотреть 1.21. или чойто вроде. ща проституция и боль головная.
Давай смотреть на 1,31
 
iIDLERr:
евру смотреть 1.21. или чойто вроде. ща проституция и боль головная.
Голимые продажи по ней пока, а там возле поддержек гляну.
 
Spekul:
Давай смотреть на 1,31
Зэ Спекулятор! Будем посмотреть, что раньше... )
 
если минимум 7 ноября пробьют тады до 19 января вниз((
 
Люди даже и время знают, Айдлер, тут не знаешь, что через пять минут будет)
 
 
stranger:
Молодцы, а йену с текущих продать никто не хочет?)

покупаем, продаем, продаем покупаем. Какая разница куда пойдет? 

 

 

