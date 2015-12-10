FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 756
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не обрыв, а "плановый ремонт".
http://sevastopolnews.info/2014/12/lenta/sobytiya/069236598/
и такое не только в Севастополе. В Евпатории нет света со вчерашних 11 часов вечера
а без света вообще.. Если бы не инвертор 220 аккумулятор и опыт жизни при украине =)
Я очень сомневаюсь, вернее не сомневаюсь, что Гранды не отражают реальную картину по опционной торговле, тем более ее нюансов, бинарные опционы я вообще не знаю что это такое, лохотрон кухонь думаю, и думаю что вряд ли ошибаюсь)))
да, возможно
Хватит Вам обсуждать тренды, цели и направления. Новый год скоро - разрисовывайте свои аватарки под новогодний праздник. Вот, например, как я :)
Барабашкин, разрасуем, что про фунт и евро думаешь?)))
Конкретнее, укажите название инструмента, пожалуйста. И на каком периоде (таймфрейме)?
Конкретнее, укажите название инструмента, пожалуйста. И на каком периоде (таймфрейме)?
GBPUSD, EURUSD
Интересует мнение развития пар на ближайшие месяц-полгода, тф это условность, применяемая для отображения движения цены.
GBPUSD, EURUSD
Интересует мнение развития пар на ближайшие месяц-полгода, тф это условность, применяемая для отображения движения цены.
Честно - нет мнения. Лично я не вижу направления. Огромная болтанка по GBPUSD (вверх-вниз)
Честно - нет мнения. Лично я не вижу направления. Огромная болтанка по GBPUSD (вверх-вниз)
Ясно.
Вот помню Хруст когда то, в 10-м году, по-моему, сделал индикатор опционных уровней, отражающий изменение ОИ и объемов на этих уровнях в реальном времени, 10 минут там кажется обновление было, и после того так что то никто ничего подобного сделать не смог, неудобно смотреть все это в текстовом формате, эх, на графике бы с красивыми разноцветными полосочками бы)))
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/247519
Против рубля играют не нормальные (рациональные) спекулянты, а именно идеологически заряженные представители финансового класса: от рядовых банковских трейдеров и до некоторых владельцев банков. Сейчас, вместо того чтобы пофиксить прибыль на текущем уровне и угомониться, они поднимают ставки в игре, надеясь на то что они смогут "сломать" государство, которое не посмеет уничтожить значительную часть финансового сектора и будет вынужденно сдаться: начать продавать валюту из ЗВР, умолять США отменить санкции, удавить Путина шарфом, итд. Даже если нефть стабилизируется, на Красной Площади забьет фонтан чистого золота, а с неба будут падать алмазы, эти финансовые джихадисты все равно будут считать что "рубль должен умереть". Это уже не спекулянты, это — майдановцы, которые сейчас на валютном рынке, коллективно, пытаются добиться того что не получилось у них же на Болотной. Кстати, с этой точки зрения, наша ситуация тоже не уникальна. У турок и у бразильцев тоже были свои бешенные креативно-финансовые классы. В последней фразе — важный акцент на слове "БЫЛИ".
Когда я пишу про "майдановцев", я смертельно серьезен. Например, срочным рынком Московской Биржи, т.е. тем самым местом, где торгуются фьючерсные контракты доллар-рубль, управляет вот этот хлопец: Роман Сульжик, который лично был на киевском Майдане и лично встречался с сенатором Маккейном, чем очень гордится.