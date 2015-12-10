FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 756

Новый комментарий
 
Kino:

Не обрыв, а "плановый ремонт".

http://sevastopolnews.info/2014/12/lenta/sobytiya/069236598/


и такое не только в Севастополе. В Евпатории нет света со вчерашних 11 часов вечера

а без света вообще.. Если бы не инвертор 220 аккумулятор и опыт жизни при украине =)  

 

stranger:
Я очень сомневаюсь, вернее не сомневаюсь, что Гранды не отражают реальную картину по опционной торговле, тем более ее нюансов, бинарные опционы я вообще не знаю что это такое, лохотрон кухонь думаю, и думаю что вряд ли ошибаюсь)))

 

 да, возможно

 
Хватит Вам обсуждать тренды, цели и направления. Новый год скоро - разрисовывайте свои аватарки под новогодний праздник. Вот, например, как я :)
 
barabashkakvn:
Хватит Вам обсуждать тренды, цели и направления. Новый год скоро - разрисовывайте свои аватарки под новогодний праздник. Вот, например, как я :)
Барабашкин, разрасуем, что про фунт и евро думаешь?)))
 
stranger:
Барабашкин, разрасуем, что про фунт и евро думаешь?)))

Конкретнее, укажите название инструмента, пожалуйста. И на каком периоде (таймфрейме)?

 
barabashkakvn:

Конкретнее, укажите название инструмента, пожалуйста. И на каком периоде (таймфрейме)?

GBPUSD, EURUSD

Интересует мнение развития пар на ближайшие месяц-полгода, тф это условность, применяемая для отображения движения цены. 

 
stranger:

GBPUSD, EURUSD

Интересует мнение развития пар на ближайшие месяц-полгода, тф это условность, применяемая для отображения движения цены. 

Честно - нет мнения. Лично я не вижу направления. Огромная болтанка по GBPUSD (вверх-вниз)

На 1,5 месяца. GBPUSD. 

 
barabashkakvn:

Честно - нет мнения. Лично я не вижу направления. Огромная болтанка по GBPUSD (вверх-вниз)

 

Ясно.

Вот помню Хруст когда то, в 10-м году, по-моему, сделал индикатор опционных уровней, отражающий изменение ОИ и объемов на этих уровнях в реальном времени, 10 минут там кажется обновление было, и после того так что то никто ничего подобного сделать не смог, неудобно смотреть все это в текстовом формате, эх, на графике бы с красивыми разноцветными полосочками бы))) 

 
 
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/254080 - вот еще мнение на неделю
Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на неделю с 22-12-2014 по 26-12-2014
Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на неделю с 22-12-2014 по 26-12-2014
  • 2014.12.20
  • Serqey Nikitin
  • www.mql5.com
Схема анализа: Инд.4 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),
 

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/247519

 

 Против рубля играют не нормальные (рациональные) спекулянты, а именно идеологически заряженные представители финансового класса: от рядовых банковских трейдеров и до некоторых владельцев банков. Сейчас, вместо того чтобы пофиксить прибыль на текущем уровне и угомониться, они поднимают ставки в игре, надеясь на то что они смогут "сломать" государство, которое не посмеет уничтожить значительную часть финансового сектора и будет вынужденно сдаться: начать продавать валюту из ЗВР, умолять США отменить санкции, удавить Путина шарфом, итд. Даже если нефть стабилизируется, на Красной Площади забьет фонтан чистого золота, а с неба будут падать алмазы, эти финансовые джихадисты все равно будут считать что "рубль должен умереть". Это уже не спекулянты, это — майдановцы, которые сейчас на валютном рынке, коллективно, пытаются добиться того что не получилось у них же на Болотной. Кстати, с этой точки зрения, наша ситуация тоже не уникальна. У турок и у бразильцев тоже были свои бешенные креативно-финансовые классы. В последней фразе — важный акцент на слове "БЫЛИ".

 

Когда я пишу про "майдановцев", я смертельно серьезен. Например, срочным рынком Московской Биржи, т.е. тем самым местом, где торгуются фьючерсные контракты доллар-рубль, управляет вот этот хлопец: Роман Сульжик, который лично был на киевском Майдане и лично встречался с сенатором Маккейном, чем очень гордится. 

Ситуация с рублем не уникальна, или Это уже проходили
Ситуация с рублем не уникальна, или Это уже проходили
  • 2014.12.17
  • СанСаныч Фоменко
  • www.mql5.com
В условиях катастрофического дефицита времени, формулирую тезисно виденье ситуации по рублю: 1. Ситуация со спекулятивной атакой на рубль не уникальна и не единична. За последние годы, аналогичные...
1...749750751752753754755756757758759760761762763...871
Новый комментарий