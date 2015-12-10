FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 321
Тума, дочитал тут немного, ты спрашивал куда, докуда, чего, как. Пишут. "Если пробьет предыдущую вершинку, то купите на откате, если нет, то продайте" Говорю ж хрень какая то, ни прогнозов тебе, ничего(((
ой...
А если пробьёт предыдущую и пойдёт к следующей ?
вот прогноз был .
В ожидании 6 21:44 # RU https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page289
Спасибо !
Ясно.......да,вчера фунт можно было продать по краткосроку........не зря Я перед этим баи закрыл-чувствую флажки значит.............
ак свистанул на 140 пуков вниз и еще не остановился, естественно не зря, если пол-депо в торгах)))
На фунт ещё давят,но далеко не уйдёт.........скорее у него разворотная болтанка началась.
у тебя маржу на экран кажет?
коричневая - не понятно
Всем Привет! Профитов! Ну шо тут у нас? В датском королевстве?
Привет!
крокодил не ловится, не растет кокос (((
У тебя еще что нибудь похожее было в терминале?
что? неправильная котировка?