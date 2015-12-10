FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 321

stranger:
Тума, дочитал тут немного, ты спрашивал куда, докуда, чего, как. Пишут. "Если пробьет предыдущую вершинку, то купите на откате, если нет, то продайте" Говорю ж хрень какая то, ни прогнозов тебе, ничего(((


ой...

А если  пробьёт  предыдущую и  пойдёт к следующей ?

вот прогноз был .

В ожидании 6 21:44 # RU https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page289

Спасибо !

[Удален]  
gnawingmarket:
Ясно.......да,вчера фунт можно было продать по краткосроку........не зря Я перед этим баи закрыл-чувствую флажки значит.............

ак свистанул на 140 пуков вниз и еще не остановился, естественно не зря, если пол-депо в торгах)))

 

На фунт ещё давят,но далеко не уйдёт.........скорее у него разворотная болтанка началась.

 

[Удален]  
gnawingmarket:

На фунт ещё давят,но далеко не уйдёт.........скорее у него разворотная болтанка началась.

у тебя маржу на экран кажет?

коричневая - не понятно

 
_new-rena:

у тебя маржу на экран кажет?

коричневая - не понятно

Щас некогда,потом почитаю скажу.....только подбегаю чтобы ответить.......Я по практике заcёк поведение,а что он там показывает????.........не грааль же и не швейцарские часы.
 
Всем Привет! Профитов! Ну шо тут у нас? В датском королевстве?
[Удален]  
kwinto:
Всем Привет! Профитов! Ну шо тут у нас? В датском королевстве?

Привет!

крокодил не ловится, не растет кокос (((

У тебя еще что нибудь похожее было в терминале?

 
_new-rena:

Привет!

крокодил не ловится, не растет кокос (((

У тебя еще что нибудь похожее было в терминале?

что? неправильная котировка?
[Удален]  
kwinto:
что? неправильная котировка?
правильная она, в том то и дело. было?
 
да нет после этого не было, если ты о евро... а индекс бакса так там таких котировок уже 9 так что будет все внезапно )) как в декабре 2008 на дейли глянь..
