FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 373

Новый комментарий
 
Ishim:
поменял на рубли )))
Приятно видеть, что опять вся банда в сборе )))
 
stranger:
Не видишь у нее индюков и полосок на скрине как игрушек на елке. Ладно, закрылся опять с чифом по бу и опять селл 9680 и 9683, сл 9730.
Девочки любят красивые тренды )))
 
Evgen-ya1:
!? досвиданья/// читайте внимательней// к тому же не по минутному графику торгую по нему просто сигнал видно// не приятно и вчера и сегодня комментарии///

Го-о-спыдя-я-я!

...................А Я ноги на входе хоть вытер? О-у-у!....да если б знал-разве ж вчера такое написал!

 
artikul:
Приятно видеть, что опять вся банда в сборе )))

Привет!

 

на следующем лоу опять такая фишка (кукл хорошо заработал - понравилось)  - только думаю разрыв побольше будет пунктов 50.

 
Evgen-ya1:
!? досвиданья/// читайте внимательней// к тому же не по минутному графику торгую по нему просто сигнал видно// не приятно и вчера и сегодня комментарии///
Звиняйте, исправимся)
[Удален]  
Старый, извини за нескромный вопрос, сколько лет на этом ресурсе?
 

во, чет нарисовалось:


 
Evgen-ya1:
!? досвиданья/// читайте внимательней// к тому же не по минутному графику торгую по нему просто сигнал видно// не приятно и вчера и сегодня комментарии///

Это они от тоски. Сами перебрались с четвёрки, а дам по дороге растеряли. Понимают, что кого-то не хватает, а кого, не понимают ;-)

Устаканится. Аватарку прицепите, и всё наладится.

 
gip:
Старый, извини за нескромный вопрос, сколько лет на этом ресурсе?
С месяц)
 
Ishim:

Привет!

 

на следующем лоу опять такая фишка (кукл хорошо заработал - понравилось)  - только думаю разрыв побольше будет пунктов 50.

Купить хочешь? )))
1...366367368369370371372373374375376377378379380...871
Новый комментарий