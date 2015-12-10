FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 373
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
поменял на рубли )))
Не видишь у нее индюков и полосок на скрине как игрушек на елке. Ладно, закрылся опять с чифом по бу и опять селл 9680 и 9683, сл 9730.
!? досвиданья/// читайте внимательней// к тому же не по минутному графику торгую по нему просто сигнал видно// не приятно и вчера и сегодня комментарии///
Го-о-спыдя-я-я!
...................А Я ноги на входе хоть вытер? О-у-у!....да если б знал-разве ж вчера такое написал!
Приятно видеть, что опять вся банда в сборе )))
Привет!
на следующем лоу опять такая фишка (кукл хорошо заработал - понравилось) - только думаю разрыв побольше будет пунктов 50.
!? досвиданья/// читайте внимательней// к тому же не по минутному графику торгую по нему просто сигнал видно// не приятно и вчера и сегодня комментарии///
во, чет нарисовалось:
!? досвиданья/// читайте внимательней// к тому же не по минутному графику торгую по нему просто сигнал видно// не приятно и вчера и сегодня комментарии///
Это они от тоски. Сами перебрались с четвёрки, а дам по дороге растеряли. Понимают, что кого-то не хватает, а кого, не понимают ;-)
Устаканится. Аватарку прицепите, и всё наладится.
Старый, извини за нескромный вопрос, сколько лет на этом ресурсе?
Привет!
на следующем лоу опять такая фишка (кукл хорошо заработал - понравилось) - только думаю разрыв побольше будет пунктов 50.