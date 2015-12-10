FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 104
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Евра чашу нарисовала, стартанет?
Правильно, ведь он мудрец и уважаемый человек и тд.
КУКЛ ...
бай, естественно (давний)... Оо
а что по золотишку, кто знает?
Серьёзно не занимаюсь,но центовик держу по золоту в RoboForex:
Продавать слишком поздно-осцилляторы перепроданы давно,а покупать рано-ситуация не сложилась(научная на рис розовым обведена).
Енька за Доллар заворачивается,думаю к среде-четвергу можно продавать будет и насрать-то ли енька будет подниматься,то ли доллар падать...........
Истинный тролль на лицо. Набрал посты и любуется сам собой...
Я великий я могучий и постататый вес такой
Вы ссылку на этот пост обязательно сохраните.
Удалять пост не надо. stranger'а это, думаю, не заденет. А не только вам через несколько лет может быть интересно вспомнить, "как всё начиналось".
ps и принести извинения, чем черт не шутит.
интересно вспомнить, "как всё начиналось".