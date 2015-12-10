FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 104

Новый комментарий
 
Ilij:
Евра чашу нарисовала, стартанет?
вниз тока если))
[Удален]  
21april:
Правильно, ведь он мудрец и уважаемый человек и тд.
Стренж дофига кого на ноги поставил, выбил дурь из головы.
 
а что по золотишку, кто знает?
 
Ilij:

КУКЛ ...


это сел или бай?? Оо
 
Ilij:

бай, естественно (давний)...   Оо

ну я хоть заработаю;)
 
nosferatu24ru:
а что по золотишку, кто знает?

Серьёзно не занимаюсь,но центовик держу по золоту в RoboForex:


Продавать слишком поздно-осцилляторы перепроданы давно,а покупать рано-ситуация не сложилась(научная на рис розовым обведена). 

 
поддержу подполковника. нефик в золото соааться пока. может, на 800 вынесет.
 

Енька за Доллар заворачивается,думаю к среде-четвергу можно продавать будет и насрать-то ли енька будет подниматься,то ли доллар падать...........

 

 
Speculator_:

Истинный тролль на лицо. Набрал посты и любуется сам собой... 

 

Я великий я могучий и постататый вес такой  

Вы ссылку на этот пост обязательно сохраните.

Удалять пост не надо. stranger'а это, думаю, не заденет. А не только вам через несколько лет может быть интересно вспомнить, "как всё начиналось".

ps и принести извинения, чем черт не шутит.

 
Silent:

 интересно вспомнить, "как всё начиналось".


На 5-ке тоже будем на новые страницы перескакивать или  ...200...500...800...
1...979899100101102103104105106107108109110111...871
Новый комментарий