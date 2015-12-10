FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 225

zoritch:

   Привет, не член палаты... :-)))

   Будучи обитаемым на Проспекте, на Школьной бываю очень редко... :-)))

   А тут пока только планшет и смартфон... так сложилось...

   Ближе к четвергу... :-)))

   Ты вот скажи про кд,  зачем платил, смысл есть ?

Понял, в палате койки свободные есть))

За кд смысла платить нет, это скрины с демосчета Нинзи.

Делать нех, пока цена топает, надо ж чем то моск занять) 

 
stranger:

За кд смысла платить нет, это скрины с демосчета Нинзи.   

   сильно.... сколько лет на это понадобилось, ведь все всё вроде видели, но не видели ?

stranger:

В  АМП регистрируй демку и смотри крути все что хошь) Вот тебе тот же лунь, какой тебе еще реальный объем, и прочее, маркет профиль нарисовать тоже не проблема

 

 

или попроще)

 

Юзал все это, нефига не читаемо, а когда надо совместить с графиком, тфу.
 
Глянул на золото и серебро...........ещё не перекуплены.......да и пусть себе растут!
 
Speculator_:

 

 

Ожидание на понедельник




Приветик !

Еврочку  продаёте  или  покупаете ?

Спасибо !
 
Speculator_:
Предполагаю у каждого свой индивидуальный взгляд. Каждый сражается со своей собственной иллюзией. От этого сильно мнение отличаются о стопах профитах входах и т.д.  
вот именно .
Поэтому дрочит кто как  умеет. Результат  один.

Спасибо !
 
_new-rena:
потихонечку подплываем к одной и той же. продукт почти на выходе))))
Уже  другая  прога ?
Спасибо !
 
tuma88:
 Результат  один.
Спасибо !

   смею предположить, что результаты всё-таки кардинально отличаются друг от друга... :-)))

   no man - no passion...:-))) 

 
Speculator_:

 

Предлагаю 1.2360 по EUR/USD. 

отложка на 1,2454  продай  или  прям сейчас )))
Блин..Я  же завязал с  прогнозами...

Спасибо !
 
stranger:

Мне надо только большой объем возле уровня и положение цены по отношению к этому объему, раз 5-7 в неделю глянуть, поэтому и попросил Рену сделать индюк для Нинзи, который показывал бы только интересующие объемы на обычном графике, а то вся эта разукрашка мельтешит перед глазами без толку.

Вот что надо

обхем возле уровня на луне, на споте 1.1219, оттуда и взял, а остальное нах не надо. 

 

Привет

Когда то себе делал три индюка. Один из них можно попробовать чуток допилить для неделек

 

