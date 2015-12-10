FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 225
Привет, не член палаты... :-)))
Будучи обитаемым на Проспекте, на Школьной бываю очень редко... :-)))
А тут пока только планшет и смартфон... так сложилось...
Ближе к четвергу... :-)))
Ты вот скажи про кд, зачем платил, смысл есть ?
Понял, в палате койки свободные есть))
За кд смысла платить нет, это скрины с демосчета Нинзи.
Делать нех, пока цена топает, надо ж чем то моск занять)
За кд смысла платить нет, это скрины с демосчета Нинзи.
сильно.... сколько лет на это понадобилось, ведь все всё вроде видели, но не видели ?
В АМП регистрируй демку и смотри крути все что хошь) Вот тебе тот же лунь, какой тебе еще реальный объем, и прочее, маркет профиль нарисовать тоже не проблема
или попроще)
Ожидание на понедельник
Приветик !
Еврочку продаёте или покупаете ?
Спасибо !
Предполагаю у каждого свой индивидуальный взгляд. Каждый сражается со своей собственной иллюзией. От этого сильно мнение отличаются о стопах профитах входах и т.д.
Поэтому дрочит кто как умеет. Результат один.
Спасибо !
потихонечку подплываем к одной и той же. продукт почти на выходе))))
Спасибо !
Результат один.
Спасибо !
смею предположить, что результаты всё-таки кардинально отличаются друг от друга... :-)))
no man - no passion...:-)))
Предлагаю 1.2360 по EUR/USD.
Блин..Я же завязал с прогнозами...
Спасибо !
Мне надо только большой объем возле уровня и положение цены по отношению к этому объему, раз 5-7 в неделю глянуть, поэтому и попросил Рену сделать индюк для Нинзи, который показывал бы только интересующие объемы на обычном графике, а то вся эта разукрашка мельтешит перед глазами без толку.
Вот что надо
обхем возле уровня на луне, на споте 1.1219, оттуда и взял, а остальное нах не надо.
Привет
Когда то себе делал три индюка. Один из них можно попробовать чуток допилить для неделек