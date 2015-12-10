FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 478
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да за 6 месяцев твои сигналы уже золотыми станут )))
да за 6 месяцев твои сигналы уже золотыми станут )))
а где текстовая часть? чо там?
Closed Trade P/L: 3 438.29 Floating P/L: -2 125.76 Margin: 38.54
Balance: 4 438.29 Equity: 2 312.53 Free Margin: 2 273.99
Details:
ну да, я же не признаный гений! (ну и ладно)
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 3 438.29 Floating P/L: -2 125.76 Margin: 38.54
Balance: 4 438.29 Equity: 2 312.53 Free Margin: 2 273.99
Details:
ууууууууууу..... такое не показывай лучше.... это такая просада.....
ты покажи чо нибудь поприличнее
ну да, я же не признаный гений! (ну и ладно)
Хто сказал?
ууууууууууу..... такое не показывай лучше.... это такая просада.....
ты покажи чо нибудь поприличнее
там 130% как видишь )))
ну и вычти просадку то...
а вижу, да , 130% плюсом к депо в эквити
ну, чо и говорю - гони сигналы !!!
ну и вычти просадку то...
а вижу, да , 130% плюсом к депо в эквити
ну, чо и говорю - гони сигналы !!!
там был тест истощения, по "сигнальщику" тест 2 недели пока (((
2 недели - это уже аргумЕеент!
там с одним сигналом в год уже бабки имеют, ну скажем среднесрочники...
могёшь?
мы твоим сигналам бесплатно имя шпокнем, если хошь
А с другой стороны хорошо, что я научил Сенсея стопы ставить, где он сейчас был бы со своей йеной))))