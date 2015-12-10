FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 478

_new-rena:
да за 6 месяцев твои сигналы уже золотыми станут )))
ну да, я же не признаный гений! (ну и ладно)
 
а где текстовая часть? чо там?

Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 3 438.29 Floating P/L: -2 125.76 Margin: 38.54
Balance: 4 438.29 Equity: 2 312.53 Free Margin: 2 273.99

Details:
[Удален]  
ууууууууууу..... такое не показывай лучше.... это такая просада.....

ты покажи чо нибудь поприличнее

 
Хто сказал?

 

 
там 130% как видишь )))
ну и вычти просадку то...

а вижу, да , 130% плюсом к депо в эквити

ну, чо и говорю - гони сигналы !!!

 
там был тест истощения, по "сигнальщику" тест 2 недели пока (((
2 недели - это уже аргумЕеент!

там с одним сигналом в год уже бабки имеют, ну скажем среднесрочники...

могёшь?

мы твоим сигналам бесплатно имя шпокнем, если хошь

 
stranger:
А с другой стороны хорошо, что я научил Сенсея стопы ставить, где он сейчас был бы со своей йеной))))
Да,ена под плинтусом,а пара на этих уровнях бывала в 2007,2001-2002........до 122 добьёт-там сильный уровень,а дальше посмотрим.
