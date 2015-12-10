FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 300
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
сообщение есть, с ссылью - глухо
Ссылк никакая не приходила.
Рена, на тему нах, а не да)
Люди открывают бесперспективные сделки, а потом задают вопросы - почему, куда, зачем.
банят ссыль(( кароче вот))
а вот ещё один и тоже по другому:
http://www.dailyfx.com/calendar
банят ссыль(( кароче вот))
Вчера кидал файл
Вчера кидал файл
дак вот же он, если не забанят ссылку (и тот что выше (по ссылке) и ентот совпадают):
http://ru.investing.com/economiccalendar
дак вот же он, если не забанят ссылку:
http://ru.investing.com/economiccalendar
Ну да, только там еще рекламы гора с ним)
а я её с радостью читаю. времени то дофига ))))
ой, соврал и не краснею....
в новостях самое интересное время и то, будут ли они по идиотски колбасить цену ))))
ну Драги то силён иногда бывает, где то на 50-70 пунктов вдувает речи. то пропеллер нарисует, то ишо как )))
А спекулятор где, опять на скутере катается?
евра болтается на уровне, как узнать, куда пробьет?
евра болтается на уровне, как узнать, куда пробьет?