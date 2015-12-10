FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 300

_new-rena:
сообщение есть, с ссылью - глухо
stranger:

Ссылк никакая не приходила.

Рена, на тему нах, а не да) 

Люди открывают бесперспективные сделки, а потом задают вопросы - почему, куда, зачем. 

банят ссыль(( кароче вот)) 
kwinto:
банят ссыль(( кароче вот)) 

а вот ещё один и тоже по другому:

http://www.dailyfx.com/calendar

kwinto:
банят ссыль(( кароче вот)) 

Вчера кидал файл

stranger:

Вчера кидал файл

дак вот же он, если не забанят ссылку (и тот что выше (по ссылке) и ентот совпадают):

http://ru.investing.com/economiccalendar

_new-rena:

дак вот же он, если не забанят ссылку:

http://ru.investing.com/economiccalendar

Ну да, только там еще рекламы гора с ним)
stranger:
Ну да, только там еще рекламы гора с ним)

а я её с радостью читаю. времени то дофига ))))

ой, соврал и не краснею....

в новостях самое интересное время и то, будут ли они по идиотски колбасить цену ))))

ну Драги то силён иногда бывает, где то на 50-70 пунктов вдувает речи. то пропеллер нарисует, то ишо как )))

 
Spekul:
А спекулятор где, опять на скутере катается?
Что то я простыл. Температура у меня.
везде уж посмотрел. везде разное время и разные календари....
 
stranger:

евра болтается на уровне, как узнать, куда пробьет?


 
Ilij:

евра болтается на уровне, как узнать, куда пробьет?


Илья, по евро есть два ближайших уровня, 2365 и 2577, все остальное возня. Вернее зона 1.2577-84.
