FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 728

artikul:
Не видно же ни хрена твои медальки )))

А зачем Мне медальки? Деньги не потерять надо. 

В 16-30 MSK новости по луню...........на мажоре смотреть надо чтобы в песок не вбили по самый череп. 

 
Как стало известно, с понедельника по вторник Центробанк осуществил интервенция суммой более $4 млрд! А вчера же общая сумма валютных вливаний главного банка России достигла показателя в $10 млрд! Да, дорогие россияне, именно в $10 млрд. вам обойдется сегодняшняя конференция Путина, что бы на неудобные вопросы о курсе он невозмутимо отвечал - "курс стабилизируется".

Что же, $10 млрд. за три дня? Это не та сумма которая восстановит либидо рубля, рынок их очень быстро проглотит, а потому, ожидаем следующей недели и следующего "понедельника". Вот только беда, на следующей неделе у путина не будет пресс-конференций, а потому, что будет с рублем можно только догадываться, перечитывая биография маркиза Де Сада.a
 
stranger:

Да и хс. Прийдет ОН и все расскажет, если из себя не выйдет)))

Он купил, а она сдохла((( 

Вот скажи, почему Учителя окружают такие тупые лосеводы и клоуны? Чего ОН среди них трется?)))) 

не суетись 
 
IRIP:
смотри я там рупь рисовал )))
 
IRIP:
Я отправлю вам новогоднюю открытку! )
 

да, если не опнется, то картина не гут

к 100 сгоняет:


 
"Мы здесь, чтобы заработать деньги, остановить их жалкую пропаганду и смотреть, как рубль умирает"  -  L.A. trader   :-))))
 
IRIP:
Херню не городите ))) Там давно  медвежий тренд нарисовался )))
 
так зарабатывайте, кто мешает...
 
Ilij:
так зарабатывайте, кто мешает...
их надо на завод гнать!   (приходит школота - мы тут собрались все трейдеры - школота)
