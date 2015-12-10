FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 728
Не видно же ни хрена твои медальки )))
А зачем Мне медальки? Деньги не потерять надо.
В 16-30 MSK новости по луню...........на мажоре смотреть надо чтобы в песок не вбили по самый череп.
Да и хс. Прийдет ОН и все расскажет, если из себя не выйдет)))
Он купил, а она сдохла(((
Вот скажи, почему Учителя окружают такие тупые лосеводы и клоуны? Чего ОН среди них трется?))))
да, если не опнется, то картина не гут
к 100 сгоняет:
так зарабатывайте, кто мешает...