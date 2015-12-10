FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 388

_new-rena:
а тейки у тебя там или выше?

ниже ))))  (на рынке высок процент идитов с азбуками - двойное дно это их вход)

 

доп. пипсовка тут не причом - вчера писал не влияет на движение. (пипсовать можно всегда) 

 
Ishim:
Да, как и тех идиотов кто продает в это дно, а потом ждет две недели возврата)))) Или покупают на 26.....
 
stranger:
я продал раньше и выше если чо, а сейчас деньги ждут - сечас ход кукла! 
 
Ishim:
Да, ладно, ладно, эт я так, к слову. ТЫ прав всегда, о.... 
 
stranger:
для себя я уже всё нарисовал. (похоже уже не будет покупок на 26 - по крайней мере в этом году)
 
stranger:
я прав для себя  - мне достаточно. (есть варианты не срабатывания - без этого ни как...)
Ishim:
ждут - когда деньги куклу можно будет отдать или когда он депо пополнит, ты об этом?
 
_new-rena:
Ну да, говорит же -без этого ни как ни пук))))
 
_new-rena:
хотят взять и те и те (кто выиграет? угадай с одного раза?)
 

 

херь какая-то... не время... рубь 56 

