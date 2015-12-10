FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 388
а тейки у тебя там или выше?
ниже )))) (на рынке высок процент идитов с азбуками - двойное дно это их вход)
доп. пипсовка тут не причом - вчера писал не влияет на движение. (пипсовать можно всегда)
Да, как и тех идиотов кто продает в это дно, а потом ждет две недели возврата))))
я продал раньше и выше если чо, а сейчас деньги ждут - сечас ход кукла!
Да, как и тех идиотов кто продает в это дно, а потом ждет две недели возврата)))) Или покупают на 26.....
Да, ладно, ладно, эт я так, к слову. ТЫ прав всегда, о....
ждут - когда деньги куклу отдать, ты об этом?
херь какая-то... не время... рубь 56