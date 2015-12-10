FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 145
Кстати, сегодня довольно обильный новостной фон. Может быть что угодно.
Ну новостной фон это временные скачки, посмотри на нефть, бакс всеравно возьмет свое и всех нагнет в итоге
Кстати по нефти первая цель 68, может пролететь даже без остановки, а если арабы надавят по сильнее то к концу этого года думаю можем увидеть и 56
От 5730.
Был селл с макушки с 5920, да прикрыл больно рано, на 5850. Потом снова был сел, но вышибли по б.у. Потом бай с б.у. и вот снова селл. Посмотрим, выживет или нет. Не очень хорошо запрыгивать в уходящий поезд.
По eur два селла есть, один по aud.
Пытался вчера usdjpy покупать, вышибали оба раза. Так и не удалось на него запрыгнуть.
1,5730 хороший вход, если он сегодня откатится к 1,5720 то продам от этого
Не, оч. плохой вход (на тот момент).
Поддался эмоциям. Продавать на лоях и покупать на хаях... надо иметь стальные яйца, такие как у местного Учителя.
)))
а это смотря на какой график смотреть,
здесь до лоя еще оченьдалеко, а важную поддержку пробили, так что теперь 1,5720 это сопротивлением стало хорошим
Текущая неделя. Отстой, правда же?
Закрыл всё.
Итог недели: 200 пунктов. Одни б.у. и лоси. Отстой полнейший.
Всё таки в низ торгуем...
долил! (раз уж вверх стою)