Bicus:
Кстати, сегодня довольно обильный новостной фон. Может быть что угодно.

Ну новостной фон это временные скачки, посмотри на нефть, бакс всеравно возьмет свое и всех нагнет в итоге

Кстати по нефти первая цель 68, может пролететь даже без остановки, а если арабы надавят по сильнее то к концу этого года думаю можем увидеть и 56

 
Bicus:

От 5730.

Был селл с макушки с 5920, да прикрыл больно рано, на 5850. Потом снова был сел, но вышибли по б.у. Потом бай с б.у. и вот снова селл.   Посмотрим, выживет или нет. Не очень хорошо запрыгивать в уходящий поезд.

По eur два селла есть, один по aud.

Пытался вчера usdjpy покупать, вышибали оба раза. Так и не удалось на него запрыгнуть.

1,5730 хороший вход, если он сегодня откатится к 1,5720 то продам от этого
 
Не, оч. плохой вход (на тот момент).

Поддался эмоциям. Продавать на лоях и покупать на хаях... надо иметь стальные яйца, такие как у местного Учителя. 

))) 

 
а это смотря на какой график смотреть,

здесь до лоя еще оченьдалеко, а важную поддержку пробили, так что теперь 1,5720 это сопротивлением стало хорошим


 

Текущая неделя. Отстой, правда же? 

 
затишье перед бурей, ждем выстрела
 

Закрыл всё.

Итог недели: 200 пунктов. Одни б.у. и лоси. Отстой полнейший. 

 
еще не вечер, щас начнется движуха
 

 

Всё таки в низ торгуем...  

 

долил! (раз уж вверх стою) 

