FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 695
Потому мы все ученики Мудрейшего )))
ДА!!! ОН научил нас как не надо....
Учителю надо взяться за книгу, ОН давно собирался, сейчас самое то, с работы толку никакого, времени свободного валом, надо только помочь ЕМУ придумать нормальное название и это будет ого-го..
"Влияние блох на истощение Икара", что такое...
всё будет харашо ))))
График, да, это оно, это спасет рубль....перевернуть и никому не показывать... спрятать...
ты давай трынди про рупь, а я пока на евре покошу )))) (по холодку)
доп. чо то Рены нет - наверное в очереди стоит в сбере )))
Я бы на CADJPY ещё открылся,да ордеров нет.
пожалуй...
Сенсеюшка, будь осторожен, сегодня могут накосить по самые ...)))
Может так - "Истощение - твой путь к финансовой свободе" ? )))
Да как то оно затасканно звучит... можно так "Истощение - твой путь к свободе"
А блох и Икара куда?
Рынок заляжет в боковик(некоторые аналитеги пишут),будем ещё с ностальгией вспоминать эти смутные времена.