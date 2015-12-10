FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 695

artikul:
Потому мы все ученики Мудрейшего )))

ДА!!! ОН научил нас как не надо....

Учителю надо взяться за книгу, ОН давно собирался, сейчас самое то, с работы толку никакого, времени свободного валом, надо только помочь ЕМУ придумать нормальное название и это будет ого-го..

"Влияние блох на истощение Икара", что такое...  

 
Рынок заляжет в боковик(некоторые аналитеги пишут),будем ещё с ностальгией вспоминать эти смутные времена.
 
Ishim:

всё будет харашо )))) 

График, да, это оно, это спасет рубль....перевернуть и никому не показывать... спрятать...
 
stranger:
График, да, это оно, это спасет рубль....перевернуть и никому не показывать... спрятать...

ты давай трынди про рупь, а я пока на евре покошу )))) (по холодку)

 

доп. чо то Рены нет - наверное в очереди стоит в сбере ))) 

 
gnawingmarket:

 Я бы на CADJPY ещё открылся,да ордеров нет.


пожалуй...


 
Сенсеюшка, будь осторожен, сегодня могут накосить по самые ...)))
 
stranger:

Может так - "Истощение - твой путь к финансовой свободе" ? )))
 
эт в 22 по мск. - посмотрю буду далеко в бу или прикрою )))) , спасибо.
 
artikul:
Может так - "Истощение - твой путь к финансовой свободе" ? )))

Да как то оно затасканно звучит... можно так "Истощение - твой путь к свободе"

А блох и Икара куда?  

 
gnawingmarket:
Рынок заляжет в боковик(некоторые аналитеги пишут),будем ещё с ностальгией вспоминать эти смутные времена.
Все достанут из пыльных сундуков своих мартышек (мечтательно) ))) Опять говорильня начнется после скольких переворотов убытки крыть )))
