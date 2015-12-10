FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 405
Нет. (это о покупке рубля).
Занятная картинка на евре на недельках (сорри рисунок не могу кинуть)
интересная система, т.е. средняя линия?
давно ужо смотрим, напряг на выстрел уже до нельзя...
Если включить советник, то он разместит лимитники на всех линиях выше цены )))
Так а комменты по фунту? Ты ж не забывай - мы же темные
Роман шокировал опчественность продажами рубля))))))
Даже ОН где то в угол забился....
Там в углу написано - BEARISH TREND )))
главное, что Учитель с нами. Чо та я не совсем уловил - куда он сказал установить ТР по еврику ?
Так а комменты по фунту? Ты ж не забывай - мы же темные
