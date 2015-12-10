FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 405

artikul:
интересная система, т.е. средняя линия?
lactone:

Нет. (это о покупке рубля).

Занятная картинка на евре на недельках (сорри рисунок не могу кинуть)

давно ужо смотрим, напряг на выстрел уже до нельзя...
 
_new-rena:
интересная система, т.е. средняя линия?
Если включить советник, то он разместит лимитники на всех линиях выше цены )))
 
_new-rena:
давно ужо смотрим, напряг на выстрел уже до нельзя...
Пришло время коррекций, вот туда где тп у меня на скрине было. Но откуда хз.
 
artikul:
Если включить советник, то он разместит лимитники на всех линиях выше цены )))

Так а комменты по фунту? Ты ж не забывай - мы же темные 

Роман шокировал опчественность продажами рубля)))))) 

Даже ОН где то в угол забился.... 

 
stranger:
Так а комменты по фунту? Ты ж не забывай - мы же темные 
Там в углу написано - BEARISH TREND )))
 
artikul:
Там в углу написано - BEARISH TREND )))
Спасибо, по углам не заглядывал)
 
_new-rena:
главное, что Учитель с нами. Чо та я не совсем уловил - куда он сказал установить ТР по еврику ?
бай лимит 1.2302 сл 2288 тп 2355
 
stranger:

Так а комменты по фунту? Ты ж не забывай - мы же темные 

Роман шокировал опчественность продажами рубля)))))) 

Даже ОН где то в угол забился.... 

Забанен на неделю он, слышал...
 
За не нормативную...
