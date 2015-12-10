FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 88
Такие предположения что ЕЦБ не будет повышать %ставку, так что евра селл
ну да влият така шняга на курс. тока седня поздна уже за неё думать. где то выкладывают ставку в 16-00 по Лондону.... я не учитываю её в торгах, так что и не знаю где лежит. сам ищи короче. Она колбасит курс где то на 50 пуков примерно и чуток влияет на свопы.
как аспект, так новости сильные...
лунь ТР 1069 - 1042...
хорош жадничатть. вчера писал - наложи правильного зиг-зага. вверх тренд больше чем вниззз должно получится по луню. я сам не пробовал, но если такое не получается, значит зиг зага в топку. отпишись, если действительно так. самому интересно стало.
Есть еще времени немного утром. Чего вы к тому луню дое...сь ,сидите и ждите, купите здесь.
не продадите, а купите, разницу улавливаете?
гут. к тому времени паровоз... я еньку отымел на 20 пуков ))) случайно как то получилось, но зато быстро.
в продаже луня реально смысла пока нет.
гут. к тому времени паровоз...
какой нах паровоз, для того, чтобы продать с аптренда надо определить именно ТОЧКУ, иначе пока будете продавать полдепо умрет)))
Учитель опозорил мои седины, теперь каждый новичек будет пальцем тыкать - ваш ГУРА продает на лоу
новый/старый?