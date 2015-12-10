FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 177
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ха.
Гребаная евра в своем репертуаре. )))
Один хрен путь ей вниз. Выкобенивается напоследок.
Впрочем,самый момент купить евру.........например до 27000.........
SL 24960
ну да - вот такой сценарий бай лимит 2435
ну да - вот такой сценарий бай лимит 2435
Ты думаешь опустится на дно канала к "третьему касанию"?
это уже не обсуждается! цель снизилась потолок 2650 - 2640. (ну вниз может пробить стоп 90 пп. 2340)
доп. Да если енка полетит пунктов 70 не обольщайтесь - всё под контролем. (хрен вам а не шорты))))).)
Евра бай лимит 24700 ТР 26700
Информация для Регулятора:
AUDNZD:
бай-0.1 1.0965;
бай лимит-0.2 1.0916;
бай лимит-0.3 1.0842
Общий ТР 1.12300/закрою по ситуации.
стоит покупать?
ну да - вот такой сценарий бай лимит 2435
новый сценарий - евру ждёт обвал в 23