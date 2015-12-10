FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 177

Bicus:

Ха.

Гребаная евра в своем репертуаре. )))

Один хрен путь ей вниз. Выкобенивается напоследок. 

а GBPCHF посмотреть? 
 
gnawingmarket:

Впрочем,самый момент купить евру.........например до 27000.........

 

SL 24960 

ну да - вот такой сценарий бай лимит 2435 

 
Ты думаешь опустится на дно канала к "третьему касанию"?
 
это уже не обсуждается! цель снизилась потолок 2650 - 2640. (ну вниз может пробить стоп 90 пп. 2340)

 

доп. Да если енка полетит пунктов 70 не обольщайтесь - всё под контролем. (хрен вам а не шорты))))).) 

 

Евра бай лимит 24700 ТР 26700

 

 

Информация для Регулятора:

AUDNZD:

бай-0.1 1.0965;

бай лимит-0.2 1.0916;

бай лимит-0.3 1.0842

Общий ТР 1.12300/закрою по ситуации.

 

 

это разворот?

стоит покупать? 

 
новый сценарий - евру ждёт обвал в 23 

KanIII:
торгуешь противотренд?
