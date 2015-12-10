FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 260
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
понял. я ему проста объяснил, что при правильном подходе сделка длится один-три дня, а не несколько месяцев
В идеале это сделки как у Айдлера и Севера - от пары месяцев. А то что на фунте сопротивлние на 5730-35 грохнут так это 99% и будет очень бо-бо трендунам, последователям тренда, человек когда не знает что сказать, то вспоминает "тренд", а то что есть поддержки и сопротивления они как то не учитывают.
Вот нах на йене около 117.95 накидали такие охххх.... объемы?
Почему бакс вернулся под сопротивление?
и т.д.)
Вот нах на йене около 117.95 накидали такие охххх.... объемы?
Стренж, а как ты понял 117.95 - не могу увидеть такую циферьку? (пора программу писать - скучно пока)
Подсмотрел))) Это же фьюч йены.
Почему чиф сделал два ложных пробоя вверх и вернулся под сопротивление?
Значит ему на 91. А мне тут про тренд рассказывают.
Почему вчера вылетел мой бай по луню? Значит ему на 1.10 или 1.0850, что более вероятно.
А теперь можешь подумать про евро, по которому "тренд вниз")))
Подсмотрел))) Это же фьюч йены.
Почему чиф сделал два ложных пробоя вверх и вернулся под сопротивление?
Значит ему на 91. А мне тут про тренд рассказывают.
ну ещё пока рано делать выводы.
Я имел ввиду другой скринчик. Надо его по полочкам. Покажи по еньке, где накидали объемы на 117.95
Подсмотрел))) Это же фьюч йены.
Почему чиф сделал два ложных пробоя вверх и вернулся под сопротивление?
Значит ему на 91. А мне тут про тренд рассказывают.
Почему вчера вылетел мой бай по луню? Значит ему на 1.10 или 1.0850, что более вероятно.
А теперь можешь подумать про евро, по которому "тренд вниз")))
На сегодня такие мысли по евро, только баи
куплено без стопа
ну ещё пока рано делать выводы.
Я имел ввиду другой скринчик. Надо его по полочкам. Покажи по еньке, где накидали объемы на 117.95
Так вот для меня уже совсем не рано, это факты, это я не из пальца высосал.