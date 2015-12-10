FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 260

_new-rena:
понял. я ему проста объяснил, что при правильном подходе сделка длится один-три дня, а не несколько месяцев
В идеале это сделки как у Айдлера и Севера - от пары месяцев. А то что на фунте сопротивлние на 5730-35 грохнут так это 99% и будет очень бо-бо трендунам, последователям тренда, человек когда не знает что сказать, то вспоминает "тренд", а то что есть поддержки и сопротивления они как то не учитывают.
stranger:
В идеале это сделки как у Айдлера и Севера - от пары месяцев. А то что на фунте сопротивлние на 5730-35 грохнут так это 99% и будет очень бо-бо трендунам, последователям тренда, человек когда не знает что сказать, то вспоминает "тренд", а то что есть поддержки и сопротивления они как то не учитывают.
может и такое случиться. я ведь тока учусь у НЕГО. покажет новый урок, пойдём дальше))))
 

Вот нах на йене около 117.95 накидали такие охххх.... объемы?

 

Почему бакс вернулся под сопротивление?

и т.д.) 

 

stranger:

Вот нах на йене около 117.95 накидали такие охххх.... объемы?

Стренж, а как ты понял 117.95 - не могу увидеть такую циферьку? (пора программу писать - скучно пока)
 
_new-rena:
Стренж, а как ты понял 117.95 - не могу увидеть такую циферьку? (пора программу писать - скучно пока)

Подсмотрел))) Это же фьюч йены.

Почему чиф сделал два ложных пробоя вверх и вернулся под сопротивление?

Значит ему на 91. А мне тут про тренд рассказывают. 

Почему вчера вылетел мой бай по луню? Значит ему на 1.10 или 1.0850, что более вероятно.

А теперь можешь подумать про евро, по которому "тренд вниз"))) 

 

stranger:

Подсмотрел))) Это же фьюч йены.

Почему чиф сделал два ложных пробоя вверх и вернулся под сопротивление?

Значит ему на 91. А мне тут про тренд рассказывают

 

ну ещё пока рано делать выводы.

Я имел ввиду другой скринчик. Надо его по полочкам. Покажи по еньке, где накидали объемы на 117.95

stranger:

Подсмотрел))) Это же фьюч йены.

Почему чиф сделал два ложных пробоя вверх и вернулся под сопротивление?

Значит ему на 91. А мне тут про тренд рассказывают. 

Почему вчера вылетел мой бай по луню? Значит ему на 1.10 или 1.0850, что более вероятно.

А теперь можешь подумать про евро, по которому "тренд вниз"))) 

 

я не отказываюсь. цель была озвучена и осталась пока той же. выбъет или сегодня 16-30 мск или в пятницу
 

На сегодня такие мысли по евро, только баи

куплено без стопа

 
_new-rena:

ну ещё пока рано делать выводы.

Я имел ввиду другой скринчик. Надо его по полочкам. Покажи по еньке, где накидали объемы на 117.95

Так вот для меня уже совсем не рано, это факты, это я не из пальца высосал.
stranger:
Так вот для меня уже совсем не рано, это факты, это я не из пальца высосал.
ладно Стренж, не загоняйся. расскажи про объемы по еньке, я то такие таблички в первый раз вижу. ты же хотел в метак засунуть. давай по второй строчке моего поста пойдём.
