FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 32

Новый комментарий
 
stranger:
Сенсей, и про объемы ты прав, фигня, ты купил, а оно упало(
а ты прав на счёт блох - не стоит их ловить (тех что на евре) (на счёт аватарки! тут говорят за посты платят - теперь понял почему 0 - хрен тама)
 
Ishim:
Пингвины блин! стадо безумных пингвинов! (смотри затопчут))))

Видишь ли в чем дело... Многие пары действительно подходят к недельным/месячным сопротивлениям. Но как они это делают? Практически безоткатным трендом. Особенно евро. Да и сопротивления уже старенькие, другая экономическая ситуация в мире и пр. Не устоят они, как мне кажется.

В такой ситуации лезть против ветра... Не проще ли идти с трендом?

 
Bicus:

Видишь ли в чем дело... Многие пары действительно подходят к недельным/месячным сопротивлениям. Но как они это делают? Практически безоткатным трендом. Особенно евро. Да и сопротивления уже старенькие, другая экономическая ситуация в мире и пр. Не устоят они, как мне кажется.

В такой ситуации лезть против ветра... Не проще ли идти с трендом?

тренда не существует! (это сторона старшего флета), а евра может корректануть к 1,27 - там и закрою баи (2680)

да важное уточнение - по евре демосчёт. 

 
stranger:


Илья, ты понял, что против ветра не надо?))) 

кто от пина последнего покупал, может и по ветру встали

только продал лунь кукл, и затягивают народ в покупки

полагаю, кидалово на носу...


 
Ishim:
тренда не существует! (это сторона старшего флета), а евра может корректануть к 1,27 - там и закрою баи (2680)

Сидеть в жуткой просаде, поджав ягодицы, и ждать. Вознакраждение за это - 20 пунктов. И это если повезет. ))))

Не проще ли на депозит в банк положить?

 
Bicus:

Сидеть в жуткой просаде, поджав ягодицы, и ждать. Вознакраждение за это - 20 пунктов. И это если повезет. ))))

Не проще ли на депозит в банк положить?

я тебе скажу как демщик демщику - не ссы прорвёмся!
 

фунта ловим?


 
Ishim:
вот тут они и собрались - кнопкодавы )))))
"Кнопкодавы" - эт Ты хорошо придумал..........и надо выпить пива чтобы пальцы обоссать и смыть позор мочой.
 
stranger:
Сенсей, и про объемы ты прав, фигня, ты купил, а оно упало(

вот то что я тебе днем о киви говорил:

 

а теперь глянь на недельки:

 

такого обьема за неделю уже 3 года и близко  не было.

Как думаешь, к чему бы это?))) 

 
Speculator_:
Это на лет 10 - 15 прогноз (исходя из фрактальности рынка не включая фундаментальные события).
ясно... :-)
1...252627282930313233343536373839...871
Новый комментарий