FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 32
Сенсей, и про объемы ты прав, фигня, ты купил, а оно упало(
Пингвины блин! стадо безумных пингвинов! (смотри затопчут))))
Видишь ли в чем дело... Многие пары действительно подходят к недельным/месячным сопротивлениям. Но как они это делают? Практически безоткатным трендом. Особенно евро. Да и сопротивления уже старенькие, другая экономическая ситуация в мире и пр. Не устоят они, как мне кажется.
В такой ситуации лезть против ветра... Не проще ли идти с трендом?
тренда не существует! (это сторона старшего флета), а евра может корректануть к 1,27 - там и закрою баи (2680)
да важное уточнение - по евре демосчёт.
Илья, ты понял, что против ветра не надо?)))
кто от пина последнего покупал, может и по ветру встали
только продал лунь кукл, и затягивают народ в покупки
полагаю, кидалово на носу...
тренда не существует! (это сторона старшего флета), а евра может корректануть к 1,27 - там и закрою баи (2680)
Сидеть в жуткой просаде, поджав ягодицы, и ждать. Вознакраждение за это - 20 пунктов. И это если повезет. ))))
Не проще ли на депозит в банк положить?
фунта ловим?
вот тут они и собрались - кнопкодавы )))))
Сенсей, и про объемы ты прав, фигня, ты купил, а оно упало(
вот то что я тебе днем о киви говорил:
а теперь глянь на недельки:
такого обьема за неделю уже 3 года и близко не было.
Как думаешь, к чему бы это?)))
Это на лет 10 - 15 прогноз (исходя из фрактальности рынка не включая фундаментальные события).