Ilij:

уже ничего...


жаль (((
 
stranger:
Да он то нормально, вот чиф вижу стоп вынесет, придется байлимит на 9683 ставить. Но это все завтра.

ну да, ну да (евру еще на выходных рисовал...)


 
Ishim:
жаль (((
Великий, просвещать то чад своих думаешь дальше?))))
Ilij:

ну да, ну да (евру еще на выходных рисовал...)

а прилепил евронзд...
 
stranger:
Великий, просвещать то чад своих думаешь дальше?))))
Я всё рассказал - беседы не получилось (или всё знают или ничего).
 
Ishim:
Я всё рассказал - беседы не получилось (или всё знают или ничего).
Чего не получилось то? С чего это такие выводы? Сидели слушали с раскрытыми ртами и на тебе - не получилось 
 
_new-rena:
а прилепил евронзд...

правильно.

про Евру написано как о свершившемся факте...

а здесь для работы...

 
stranger:
Чего не получилось то? С чего это такие выводы? Сидели слушали с раскрытыми ртами и на тебе - не получилось 
А что я конкретно не сказал ещё?  (куда пойдёт евро - и вверх и внизз)
 
Ishim:
А что я конкретно не сказал ещё?  (куда пойдёт евро - и вверх и внизз)
Евро. Ты УЧЕНИЕ излагай))))) ПУТЬ указывай 
 
stranger:
Евро. Ты УЧЕНИЕ излагай)))))
так я же сказал у каждого своя теория. (моя у меня )
