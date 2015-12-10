FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 385
уже ничего...
Да он то нормально, вот чиф вижу стоп вынесет, придется байлимит на 9683 ставить. Но это все завтра.
ну да, ну да (евру еще на выходных рисовал...)
жаль (((
ну да, ну да (евру еще на выходных рисовал...)
Великий, просвещать то чад своих думаешь дальше?))))
Я всё рассказал - беседы не получилось (или всё знают или ничего).
а прилепил евронзд...
правильно.
про Евру написано как о свершившемся факте...
а здесь для работы...
Чего не получилось то? С чего это такие выводы? Сидели слушали с раскрытыми ртами и на тебе - не получилось
А что я конкретно не сказал ещё? (куда пойдёт евро - и вверх и внизз)
Евро. Ты УЧЕНИЕ излагай)))))