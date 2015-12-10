FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 185

Spekul:
Ну вот пора и по канадцу обновлять хаи, как думаете?

спать уже пора))) теперь, включая понедельник скорее всего флет.

селлку по еврику взял?

artikul:
Нет, это уже инвалидность )))
и у всех разная. чаще лудомания, чем торговля ))))
 
_new-rena:

спать уже пора)))

селлку по еврику взял?

не, я проспал, вот думаю кандца прикупить

сегодня по нему новости, может разгонять до верха

 
Ishim:
тп на 1.25, получается зарабатывай - молодец! 
где твои 1.25?!
Spekul:
не, я проспал, вот думаю кандца прикупить

подожди. ну если ты проспал, то еще падает. ты же продавал?

ну у меня закрылся канадец. посмотрим, може еще сторгуется....

 
artikul:
Вам тоже везде фашисты мерещатся? )))

Да Бог с Тобой...мерещатся-это реальность и очевидное. Стаких идей всегда отряхивают пыль......особенно,когда нужно поделить что-то. "Нести идеи и не задумываться о последствиях..." это что? Из Библии? Корана? На стенах индуистских храмов? 

Ладно закончили. 

 
_new-rena:
подожди. ну если ты проспал, то еще падает. ты же продавал?
уже нет, я и продавал и покупал, но сейчас без позы
Spekul:
уже нет, я и продавал и покупал, но сейчас без позы

ок. если канадец выгорит, дам знать. еньку можешь купить чуток если вапще ничего нету.... закроешься по моему сигналу, не раньше. и поанализируй вход...

 
gnawingmarket:

Да Бог с Тобой...мерещатся-это реальность и очевидное. Стаких идей всегда отряхивают пыль......особенно,когда нужно поделить что-то. "Нести идеи и не задумываться о последствиях..." это что? Из Библии? Корана? На стенах индуистских храмов? 

Ладно закончили. 

Вообще-то это из  "теории истощения" (смущенно) )))
 
_new-rena:

ну вот и смотри. сиреневая мне нравится - это чо?

угол не подтверждает работу кукла?

Щас плотность сделаю..........сам увидишь:

 

