FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 185
Ну вот пора и по канадцу обновлять хаи, как думаете?
спать уже пора))) теперь, включая понедельник скорее всего флет.
Нет, это уже инвалидность )))
селлку по еврику взял?
не, я проспал, вот думаю кандца прикупить
сегодня по нему новости, может разгонять до верха
тп на 1.25, получается зарабатывай - молодец!
подожди. ну если ты проспал, то еще падает. ты же продавал?
ну у меня закрылся канадец. посмотрим, може еще сторгуется....
Вам тоже везде фашисты мерещатся? )))
Да Бог с Тобой...мерещатся-это реальность и очевидное. Стаких идей всегда отряхивают пыль......особенно,когда нужно поделить что-то. "Нести идеи и не задумываться о последствиях..." это что? Из Библии? Корана? На стенах индуистских храмов?
Ладно закончили.
уже нет, я и продавал и покупал, но сейчас без позы
ок. если канадец выгорит, дам знать. еньку можешь купить чуток если вапще ничего нету.... закроешься по моему сигналу, не раньше. и поанализируй вход...
Да Бог с Тобой...мерещатся-это реальность и очевидное. Стаких идей всегда отряхивают пыль......особенно,когда нужно поделить что-то. "Нести идеи и не задумываться о последствиях..." это что? Из Библии? Корана? На стенах индуистских храмов?
Ладно закончили.
ну вот и смотри. сиреневая мне нравится - это чо?
угол не подтверждает работу кукла?
Щас плотность сделаю..........сам увидишь: