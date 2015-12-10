FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 313
вот че по луню скажете?
тренд вверх, торкнут верхний уровень и в коррекцию?
там и микропалки нарисованы...
сигнала на селл пока нет
фуй, кадчиф на все депо...
после вывода к капиталистам
РМ и ММ уже не существует? Зачем такой риск - везение же не бесконечно....
да шутю я плоско так
конечно, только 3-5% в деле...
смотрите, лунь пробил уровень 1364, теперь 1399 на контроль
и возможно ралли...
1371-1378 возможен селл от палок на М30 с ТР 1298
1371-1378 возможен селл от палок на М30 с ТР 1298
GBPJPY это фуй?
оно у меня засолено
вот весь план по Евре на седня:
Чую я форекс заразная штука. Оччень трудно снять розовые очки и посмотреть на реальность....
Я в шоке...
Вот зачем накрывать весь график индюками? По сути ни один же не нужен. Глаза ведь тока чуток напрячь нада...
Да даже и уровни не нужны, по большому счету
Ну чо за план такой по еврику и откуда покупка по фунту...
В шоке, в шоке я....