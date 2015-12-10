FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 313

Ilij:

вот че по луню скажете?

тренд вверх, торкнут верхний уровень и в коррекцию?

там и микропалки нарисованы...


сигнала на селл пока нет

 
[Удален]  
РМ и ММ уже не существует? Зачем такой риск - везение же не бесконечно....
 
да шутю я плоско так

конечно, только 3-5% в деле...

 
_new-rena:

смотрите, лунь пробил уровень 1364, теперь 1399 на контроль

и возможно ралли...

1371-1378 возможен селл от палок на М30 с ТР 1298

[Удален]  
[Удален]  
обозначу, когда по луню зайду, там и сверимся. Кстати, я тестил - палки желательно тока М30 (максимальный результат, но пока не готово полностью)...
 

GBPJPY это фуй? 

оно у меня засолено  

 

вот весь план по Евре на седня:


[Удален]  

Чую я форекс заразная штука. Оччень трудно снять розовые очки и посмотреть на реальность....

Я в шоке...

Вот зачем накрывать весь график индюками? По сути ни один же не нужен. Глаза ведь тока чуток напрячь нада...

Да даже и уровни не нужны, по большому счету

Ну чо за план такой по еврику и откуда покупка по фунту...

В шоке, в шоке я....

