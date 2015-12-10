FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 72

Ilij:
нахрена фунта зашугали ???
Так ракета..
 
stranger:
Понял чего Учителя нет, он уже норму на эту неделю сделал, висяк готов.

Утром будить вас не стал...., закрыл баи - по балансу небольшой минус ну там запас 100% (ещё одно депо 1000 - демо$), продал естественно завтра командировка, вечером ТП и бай-лимит поставлю))))) все удачных торгов!

 
Ishim:

Так как там говоришь, скриножопер на истории?.... 

А селл правильно, побыстрее закрывай и в покупки.... 

 
stranger:
закрыл на откате - стоп так сказать - если бы комп был 24 часа со мной - я бы мог поднять разгон. (может отпуск взять.... месяца мало((()
 
Ishim:
закрыл на откате - стоп так сказать - если бы комп был 24 часа со мной - я бы мог поднять разгон. (может отпуск взять.... месяца мало((()
Да ты рисуй, рисуй, не обращай внимания, эт я из зависти....
Ishim:

ну вапще. гениально! с 29-го октября дни потеряны не даром... истощение в ауте, волна отдыхает

остается тока догадываться - почему селлка не подвела, а ???

 
Ilij:

да, пожалуй, для пипсы рай...


Что и было предсказано
 
nosferatu24ru:
А можно поподробнее, тут и предсказатели есть? 
 
stranger:
Куда же без них
Ilij:

ау, предсказамусы!

надеюсь, понятно, что фраза не в тему?


лично я - пас. в терминале глухо - ничего нету ужо )))

все ракеты прилетели и товарняки отгружены... с сигналами - голяк на данный момент

подвинусь, уступлю место Куклу

Bicus, спасибо за ценную идею (вчера, енька). От души! ))))

