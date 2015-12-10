FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 72
нахрена фунта зашугали ???
Понял чего Учителя нет, он уже норму на эту неделю сделал, висяк готов.
Утром будить вас не стал...., закрыл баи - по балансу небольшой минус ну там запас 100% (ещё одно депо 1000 - демо$), продал естественно завтра командировка, вечером ТП и бай-лимит поставлю))))) все удачных торгов!
Так как там говоришь, скриножопер на истории?....
А селл правильно, побыстрее закрывай и в покупки....
закрыл на откате - стоп так сказать - если бы комп был 24 часа со мной - я бы мог поднять разгон. (может отпуск взять.... месяца мало((()
ну вапще. гениально! с 29-го октября дни потеряны не даром... истощение в ауте, волна отдыхает
остается тока догадываться - почему селлка не подвела, а ???
да, пожалуй, для пипсы рай...
Что и было предсказано
А можно поподробнее, тут и предсказатели есть?
ау, предсказамусы!
надеюсь, понятно, что фраза не в тему?
лично я - пас. в терминале глухо - ничего нету ужо )))
все ракеты прилетели и товарняки отгружены... с сигналами - голяк на данный момент
подвинусь, уступлю место Куклу
Bicus, спасибо за ценную идею (вчера, енька). От души! ))))