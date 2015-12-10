FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 19
Уважаемые рублевые спекулянты!
Хватит сраться не по делу и писать феноменальные обзоры по рублю, надо было хотя бы Набиуллину слушать.
Еще полтора года назад перед назначением она сказала, что ожидаемый справедливый курс в ближайшей перспективе - около 40.
И всё.
:-)
эт точно...
ну тогда получится путем обрезания ... нулей ))) как выгодно всё-тки. вчера купил 10-ку сегодня 1% сверху, т.е. 100-чка... и главно - перспективно и всегда БУ)))
Не верю новостям, авторитетным аналитикам и им подобным. Верю только цене на графике.
ладно. по еврочифу чо скажешь?
Не верю новостям, авторитетным аналитикам и им подобным. Верю только цене на графике.
Еврочиф, это как выглядит?
Кажется Я проебэ покупку..........поддержка сильная-убивать нужно ГЭПом: