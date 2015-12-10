FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 19

Новый комментарий
 
lactone:

Уважаемые  рублевые спекулянты!

Хватит сраться не по делу и писать феноменальные обзоры по рублю, надо было хотя бы Набиуллину слушать.

Еще полтора года назад перед назначением она сказала, что ожидаемый справедливый курс в ближайшей перспективе - около 40. 

И всё.

В начале сентября этого года ЦБ объявил, что интервенций раньше отметки 44 проводить не будет, так что курс был уже тогда ясен.
 
R0MAN:
:-)
Это не серьёзна, почитайте про Голландские тюльпаны! 
[Удален]  
lactone:

Уважаемые  рублевые спекулянты!

Хватит сраться не по делу и писать феноменальные обзоры по рублю, надо было хотя бы Набиуллину слушать.

Еще полтора года назад перед назначением она сказала, что ожидаемый справедливый курс в ближайшей перспективе - около 40. 

И всё.

а шо, в том числе))) когда было, чтобы наоборот, ну приведи пример... миллионерами тут все были, ну не долларовыми же
 

эт точно...


 
_new-rena:
ну тогда получится путем обрезания ... нулей ))) как выгодно всё-тки. вчера купил 10-ку сегодня 1% сверху, т.е. 100-чка... и главно - перспективно и всегда БУ)))
Не верю новостям, авторитетным аналитикам и им подобным. Верю только цене на графике.    
[Удален]  
Speculator_:
Не верю новостям, авторитетным аналитикам и им подобным. Верю только цене на графике.    
ладно. по еврочифу чо скажешь?
 
_new-rena:
ладно. по еврочифу чо скажешь?
Еврочиф, это как выглядит? 
 
Speculator_:
Не верю новостям, авторитетным аналитикам и им подобным. Верю только цене на графике.    
куда уж руководству ЦБ за звездами гоняться...
[Удален]  
Speculator_:
Еврочиф, это как выглядит? 
EURCHF
 

Кажется Я проебэ покупку..........поддержка сильная-убивать нужно ГЭПом:

 

1...121314151617181920212223242526...871
Новый комментарий