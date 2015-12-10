FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 455
после лося обязательно идёт в нужную сторону ))) (народная примета)
Сенкс, так понятней, безубыток. Хотя вот по всем наукам безубыток снижает матожидание. Но это я так, не критикую.
ЗЫ По енке уже пошли вниз?
Безубыток не есть ожидание закрытия по б/у. Тупо страховка. Вдруг Анжела споткнётся, мало ли.
Цели для ТП пока не вижу, фунт тормозит.
Ну точно продаете евро. А что ж вы ее продаете-то, не могу понять. В чем логика?
когда все точно продают - она растет - парадокс))
Всё ушли кроссы:
Один ордер не использовал-снял с nzdcad и пожалел:
забирайте...
Нет, в том смысле, что лучше принять реальный убыток по нормальным стопам, чем зарезать прибыль переводя стоп в безубыток.
ТП поставил, стоп за каналом надо держать пойдёт вверх - обязательно тестанёт 1.24 вот там и закрыть селл. (ну если нет то нет)
жирнинька )))
купишь вертушку, не забудь пригласить полетать )))
Нет, в том смысле, что лучше принять реальный убыток по нормальным стопам, чем зарезать прибыль переводя стоп в безубыток.
Он и принимается, как же без этого. Если по б/у вынесет при прочих равных, средства освободятся для перезайти, с учетом поправок по ситуации. Можно и б/у опустить для пирамидинга...
Спорно это всё. Главное, чтобы свободная маржа была.