Ishim:
после лося обязательно идёт в нужную сторону ))) (народная примета)
ок. сегодня интересно торги идут, а то уж и не знаешь - то ли терминал выключить, то ли чо )))
 
gip:

Безубыток не есть ожидание закрытия по б/у. Тупо страховка. Вдруг Анжела споткнётся, мало ли.

Цели для ТП пока не вижу, фунт тормозит.

 
gip:
Ну точно продаете евро. А что ж вы ее продаете-то, не могу понять. В чем логика?

когда все точно продают - она растет - парадокс))

Silent:

Нет, в том смысле, что лучше принять реальный убыток по нормальным стопам, чем зарезать прибыль переводя стоп в безубыток.
 

Всё ушли кроссы:

Один ордер не использовал-снял с nzdcad и пожалел:


 

забирайте...


 
gip:
ТП поставил, стоп за каналом надо держать пойдёт вверх - обязательно тестанёт 1.24 вот там и закрыть селл. (ну если нет то нет) 

Ishim:

А вот сейчас фиксы по доллару массивные, не боишься, будешь доливать?
Ishim:

жирнинька )))

купишь вертушку, не забудь пригласить полетать )))

 
gip:
Он и принимается, как же без этого. Если по б/у вынесет при прочих равных, средства освободятся для перезайти, с учетом поправок по ситуации. Можно и б/у опустить для пирамидинга...

Спорно это всё. Главное, чтобы свободная маржа была.

