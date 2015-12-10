FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 608
А это мазня, в туалете повесь)))
В ту неделю была пятница и было там больше 50-ти.
а каким боком нам сейчас 2007 год поможет? (тогда надо было брать кредты ты ты - я кстате брал - машины ))))))
Так кредиты только дятлы берут, они же и бабки в банк несут, на твой счет я и не сомневался)))
Скоро будешь кредит на пачку сигарет брать если под залог чего есть. Прошу выдать мне кредит в размере 0.5 т рублей
Для покупки пачки "Святого Джорджика"
думаешь зря... вообще то всё окупилось в + (да же потом % вклада стал перекрывать кредитный), я как вижу ты просто живёшь и оперируешь в своём мире - в своей деревне.
Ага, я тут операторов каждый день наблюдаю, понабирали кредитов в баксах-евро, щас оперируют))))
Объемы у них растут, а ОИ упал ниже плинтуса
ну так это у вас (((( (брал в рублях и немного - срочно надо было обновить авто - за каждую командировку - +++ )
от тебе рубль и обновили, теперь будешь работать на шару, про пенсию молчу))))
а евра всё-таки корректится)))
дак фомки или нонки, что это за новости?