stranger:

Так что морковки наперли на базар до..... и теперь кило на кило и спрос на морковку падает)))

А Учитель с Ахметом апельсины перебирают, странные....  

Ты чо!  у нас не овощная база, а фирма!
 
Ну ферма так ферма, орать то чего 
 
фИрма ! открывай мясную лавку под названием - "дичь" , а какая у тебя дичь сам знаешь )))))))) 
 
Купи лучше свою евру, а то опять висяк будет)
 
Купи лучше свою евру, а то опять висяк будет)

 

 
Муйня-с)))

Фунт уже тю-тю))) 

 
Эх учитель, учитель, зачем же так?
 
Да я уже обзвонил европейские биржи и сделал им втык за то что по ЕГО черточкам не ходят.
 
ты о чём?
 
сейчас новости, а если евро улетит вверх?
