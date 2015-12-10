FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 287
и еще сработает
а потом вырастет...
Стренж, скажи лучше шо это вообще за картина маслом такая?
все, что я понял - так это то, что йена.
опять 25, объёмы не на тф а на цене, цена в тф. Торгуешь тф смотришь соответсвующие объёмы - для этого тф - то есть торгующий временный интервал.
я вот тут "рельсы" разгребаю. чота не клеится.... никак не могу в стратегию вникнуть...
Стакан, шо ж это)
да картина это, а не стакан)
слишком много колонок не понятного содержания.
че за ссыль?
stranger:
и так три раза, пока два раза не клюнет в третий "купил здесь"... потом разворот +)
