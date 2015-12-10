FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 287

Ilij:

и еще сработает

а потом вырастет...

я вот тут "рельсы" разгребаю. чота не клеится.... никак не могу в стратегию вникнуть...
 
lactone:

Стренж, скажи лучше шо это вообще за картина маслом такая?

все, что я понял - так это то, что йена. 

Стакан, шо ж это)
 
Ishim:
опять 25, объёмы не на тф а на цене, цена в тф. Торгуешь тф смотришь соответсвующие объёмы - для этого тф - то есть торгующий временный интервал. 
Ты мне весь моск заплел 
 
_new-rena:
че за ссыль?
 
stranger:
Стакан, шо ж это)

да картина это, а не стакан)

слишком много колонок не понятного содержания. 

Ilij:
да Стренжа скрин. итоги подбиваю (век живи, век учись типа). вижу - везде рельсы, а стратегия не прэ.... говорил же тебе что "рельсы" потестить хочу, определиться пока не могу - как сделать, чтобы профитом запахло без подвоха
 
Ishim:
который создается из суммы всех минуток в этом ТФ
 

stranger:

 


и так три раза, пока два раза не клюнет в третий "купил здесь"... потом разворот +)
IRIP:
там стоп короткий буде. нет проблем. главно не растеряться - а что же дальше то делать, когда стоп сработает ?
 
IRIP:
И так пока депо не закончится))) Просто Учитель не знает куда стопы ставить)))
