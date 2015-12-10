FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 117
копия евробака. и евробак ожидаю в вертикаль до этой даты. сугубо личное...
Заметь - время мессаг у нас одно - ИМХО - это Добрый знак! :-)
а время действительно интересное. час назад надо было уже всё выключить ))))
так что пусчай теперь висит до вторника))))
Воопче непонятно куды делся (то же с тобой покупал)))) еврика)
:-)
Уважаю! Твоё здоровье!
Без шуток.
долил маленьким
Джентльмены, с праздником Великой Октябрьской Социалистической Революции!
https://www.youtube.com/watch?v=AshKNKFB6YM
https://www.youtube.com/watch?v=QDgnhamJhzs
https://www.youtube.com/watch?v=vkiaQvy8wzQ
Ура!
Да Здравствуют наши поезда, самые поездатые поезда в мире