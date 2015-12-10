FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 616
Ну, понимаешь, мы как то сразу поняли что купоны это не деньги и многие этого не забыли и после ввода гривны, так вот и вы запомните, что рубль не валюта)
оооо, это было тогда, когда на рынок не вышли, а счас то вступили во внешнюю экономику по полной, но процесс очень тяжко идёт. проблемы решаются. рубль уже с пару-тройку недель как валюта
с Индией уже договорились вести расчеты нацвалютой
всё только начинается
1:100 ))
В г.. вступили, а не в экономику))))
Проблема не в рубле и не в договорах, а в том, что мировая резервная валюта используется штатами или теми кто за ними стоит для манипулирования всем миром.
Проблема в том, что правительство ваше, да и наше тоже, не думает о производстве, строительстве новых предприятий, развитии сельского хозяйства, новых разработках, да вообще ни о чем, их все устраивает.
на этой неделе (толи форум наш почитали) правительством было принято много решений и мер, чтобы поставить под контроль оборот бакса и открыть дорогу рублю.
поживем-увидим)))
я не имел ввиду это))):
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2195138
Это все детский лепет, они этого не сделают, потому что не смогут. А того что надо делать просто не будут, хотя у нас с этим еще хуже, разговоры только за портфели и у кого бабла еще попросить)
похоже что по 15млрд баксам дело выгорит (от европейцев светит)...
детский лепет у нас тут не прокатит
Он везде катит, потому как им пох)))
А с того безмозглого генерала, что вчера выкладывали - наказать, до сих пор ржу)
ок. посмотрим на действия, если они будут. его просто теперь уже заставят отчитаться, в прочем как и остальных.
ЕГО. Ты чего, тссс, щас нас обоих погонят))))
дак ОН чо та паритета ждёт. конечно похвалят...
тока ох и хлопотную задачку ОН себе поставил... в жизнь же теперь не выкарабкается)))
а ведь не разгибаясь ходить ой как тяжело
неее, Учителю надо сказать, что 1к1 - это не так близко