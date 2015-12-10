FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 628

 отбой  8221 - 8205 с профитом 8335...

железно!!!

 
Стренж, видал, твой и мой пост про котиры как ветром сдуло,

То цензура, видимо!

Эт тогда бы хорошо было, чтобы только по делу, без балабольства.

Но, посмотрим...

 
stranger:

Возможно такое. Только там тогда не остановится, к 80 будет валиться.

Артикул, так прога то для этого не нужна, я сижу вот думаю какого бай по ауди в + не закрыл) 

А евро держится. 

 

Тебе не нужна, а мне пригодится ))) Я на голом графике уровни как ты не вижу, только по приборам ориентируюсь ))) А евра держится, у меня и документ имеется если что )))
 

Для наглядности, зона поддержки до 0,80 возможно отскочит, как в 2009


 
Так что по делу, сам подумай, откуда котиры если ничго не работало, глянь расписание работы бирж, заявки там можно выставлять перед открытием за пару часов, тогда и начинается движение, а сейчас кто и откуда.

, а посты то точно исчезли, большой брат не спит))))

 
Все может только ОН!!!!
 
Spekul:

Для наглядности, зона поддержки до 0,80 возможно отскочит, как в 2009


Поддержка

 

 
USDCAD обогатит каждого желающего!!!
 
Если купить то да) До 18.4 минимум можно курить)
