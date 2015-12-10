FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 628
отбой 8221 - 8205 с профитом 8335...
железно!!!
Стренж, видал, твой и мой пост про котиры как ветром сдуло,
То цензура, видимо!
Эт тогда бы хорошо было, чтобы только по делу, без балабольства.
Но, посмотрим...
Возможно такое. Только там тогда не остановится, к 80 будет валиться.
Артикул, так прога то для этого не нужна, я сижу вот думаю какого бай по ауди в + не закрыл)
А евро держится.
Для наглядности, зона поддержки до 0,80 возможно отскочит, как в 2009
Так что по делу, сам подумай, откуда котиры если ничго не работало, глянь расписание работы бирж, заявки там можно выставлять перед открытием за пару часов, тогда и начинается движение, а сейчас кто и откуда.
, а посты то точно исчезли, большой брат не спит))))
Тебе не нужна, а мне пригодится ))) Я на голом графике уровни как ты не вижу, только по приборам ориентируюсь ))) А евра держится, у меня и документ имеется если что )))
Поддержка
USDCAD обогатит каждого желающего!!!