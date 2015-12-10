FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 254

Я бы её не трогал-пусть выйдет из флета:

 

 
gnawingmarket:

Что по евроауду скажешь?

 

 
IRIP:

второй год уже на этой ниве, денно и ношно... без просыпу... недосыпая, в общем 

Дык ведь не искать нужно, а научиться настраивать. И начинать хотя бы с самого паршивенького: тяжело в учении, легше будет на реале. А иначе гораздо более, нежели два года придётся придется ручками торговать и ночами не дрыхать, таращась в монитор.
 
joo:

вы трейдеры или пессимисты?

я говорю, раздам бесплатно советник, в котором прошито однозначно возможность только продавать и только по паре USDRUR.

вы тут *опиздеть или денег заработать? а что если заработать с пользой?

Шо Вы со своим советником к паре USD/RUR? Сказать больше нечего?  
 
stranger:

Похоже, что вверх скорректировался, чтобы опуститься под плинтус?
gnawingmarket:

жалко дочка уже спит. она от такой картинки без ума
 
почему GBPUSD не упасть до 1,548
 
Reshetov:
Похоже, что вверх скорректировался, чтобы опуститься под плинтус?
Вот от 50 и надо его  зарядить)
 
stranger:

Значит в кроссы заглядываешь.............скажу:


 
Reshetov:
Дык ведь не искать нужно, а научиться настраивать. И начинать хотя бы с самого паршивенького: тяжело в учении, легше будет на реале. А иначе гораздо более, нежели два года придётся придется ручками торговать и ночами не дрыхать, таращась в монитор.

так ну не будем о таком примитиве =) это мы уже прошли =)

