FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 254
Я бы её не трогал-пусть выйдет из флета:
Что по евроауду скажешь?
где ж такого найти, скиньте хоть в ЛС, хоть направление, в котором капать...
второй год уже на этой ниве, денно и ношно... без просыпу... недосыпая, в общем
вы трейдеры или пессимисты?
я говорю, раздам бесплатно советник, в котором прошито однозначно возможность только продавать и только по паре USDRUR.
вы тут *опиздеть или денег заработать? а что если заработать с пользой?
Похоже, что вверх скорректировался, чтобы опуститься под плинтус?
Значит в кроссы заглядываешь.............скажу:
Дык ведь не искать нужно, а научиться настраивать. И начинать хотя бы с самого паршивенького: тяжело в учении, легше будет на реале. А иначе гораздо более, нежели два года придётся придется ручками торговать и ночами не дрыхать, таращась в монитор.
так ну не будем о таком примитиве =) это мы уже прошли =)