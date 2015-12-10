FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 426

_new-rena:
ааа, точняк. он же купил, предварительно лекцию прочитав. ну ничего не поделаешь, ЕГО гениальности нет предела...

Курил бы поменьше))) 

[Удален]  
stranger:

если планы обдумывать основательно, то без этого никак. травушка-муравушка....

и ОН ещё покажет, как кузнечики в кенгуру превращаются в долгосрок )))

тут всё поймешь - истощение, Элиотта и волну, естественно, как осознанную необходимость и РЕАЛьность

но донести доходчиво не может. я всё равно в непонятках...

 
_new-rena:

Истощение и Икар, это его две фишки и названия подходящие для тс))))
 
stranger:
Доллар резервная валюта вообще то, у всех все на нем завязано, за счет этого и пиндосы жируют на шару)
я об этом и говорю
[Удален]  
stranger:
говорит, что перед новым годом будет самый крутой счёт из всех, которые тока БЫЛИ. форексу кронты ... я подумываю - не свернуть ли удочки ...
 
stranger:

Интересно как там Сенсей с покупками евро поживает, стопов же у него нема  

1 пункт до бай - лимита не дошла - пока непонятно может и не сработает.
 
_new-rena:
говорит, что перед новым годом будет самый крутой счёт из всех, которые тока БЫЛИ. форексу кронты ...
Название опять придумывать надо, что то типа Обнуление или Обнищание...
 
stranger:

Учитель, ау) Шо ты там вывешывать то хотел?))))

машины вывешивают - джыпы. ))))
 
Ishim:
Можешь не переживать - дойдет, еще один будет)))
[Удален]  
Ishim:
ну и ладушки... испереживались ужо... може травка ни о чём?
