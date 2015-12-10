FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 426
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ааа, точняк. он же купил, предварительно лекцию прочитав. ну ничего не поделаешь, ЕГО гениальности нет предела...
Курил бы поменьше)))
Курил бы поменьше)))
если планы обдумывать основательно, то без этого никак. травушка-муравушка....
и ОН ещё покажет, как кузнечики в кенгуру превращаются в долгосрок )))
тут всё поймешь - истощение, Элиотта и волну, естественно, как осознанную необходимость и РЕАЛьность
но донести доходчиво не может. я всё равно в непонятках...
если планы обдумывать основательно, то без этого никак. травушка-муравушка....
и ОН ещё покажет, как кузнечики в кенгуру превращаются в долгосрок )))
тут всё поймешь - истощение, Элиотта и волну, естественно, как осознанную необходимость и РЕАЛьность
Доллар резервная валюта вообще то, у всех все на нем завязано, за счет этого и пиндосы жируют на шару)
Истощение и Икар, это его две фишки и названия подходящие для тс))))
А ФРС кому? Не интересовался? Да и мало какой ЦБ является госструктурой.
Интересно как там Сенсей с покупками евро поживает, стопов же у него нема
говорит, что перед новым годом будет самый крутой счёт из всех, которые тока БЫЛИ. форексу кронты ...
До 47.50 как прокатят, ржачно будет)))
Учитель, ау) Шо ты там вывешывать то хотел?))))
1 пункт до бай - лимита не дошла - пока непонятно может и не сработает.
1 пункт до бай - лимита не дошла - пока непонятно может и не сработает.