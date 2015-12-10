FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 750

zoritch:
  б.у. - башка убита...
шестикрылый семихрен...
 
Ilij:

да верю я, просто вечером написали, че мы почти лох...

Учитель сказал, что евра растет и все сразу пофиксились, только ты остался )))
 
artikul:
ну, опять виноват....



 
artikul:
У кого рука поднялась ЕГО забанить? 
 
zoritch:
да в натуре жадность... раз подвинешь, два... потом думаешь какой мудила... :-)))

Да, Зорич, жадность великая штука, нахапался за неделю фунта, не, дай еще и евро)

 

 

На этой неделе много народу пофиксилось, так что до среды еще может какой охороший рывок и все, курите до числа 9-го.

 
stranger:
У кого рука поднялась ЕГО забанить? 
Надеюсь,объяснили за что. Слово запрещённое выложил,наверное...........подозреваю там автомат закладывает. Решетов писал о создании совершенного интеллекта......заменят модераторов-вообще фик о чём договоришься.
 
artikul:
Кто верит в евру по 2153? )))

у меня 1,19
спасибо !
 
tuma88:

А у меня 1.2226)
 
gnawingmarket:
Надеюсь,объяснили за что. Слово запрещённое выложил,наверное...........подозреваю там автомат закладывает. Решетов писал о создании совершенного интеллекта......заменят модераторов-вообще фик о чём договоришься.

Решетов? ИИтов, выходи, рассказывай)? Интересненько)

Чего их менять, Барабашкин вон у нас, вежливый и культурный) 

как же мы теперь без Учителя? 

 
stranger:

Р..................................

Он нас видит и слышит.
