FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 153

Новый комментарий
 
stranger:
Ну, ну, ты ж на опчество то не плюй, веди себя прилично)))
а что ж вы такие как - масса  ((((((
[Удален]  
.
 
Ishim:
а что ж вы такие как - масса  ((((((

Ну так да, мы ж полудурки недоделанные, не то что ТЫ, но не надо ж на нас плевать постоянно, о Учитель))) 

Пако, привет, приятно видеть вменяемого человека, вот правильно ты линию нарисовал, но посмотри где цена относительно ее, и объем, лень сейчас смотреть, но сильно не ошибусь- на  1.2516-17 где то, вот и думай, у меня лично очень мало надежды что в откат пойдут. Да и ты сам знаешь, что лучше не меньше дневных таких смотреть.

   Да, любителям клястеров, ленты, стаканов) могу индюков подкинуть, если кому надо, то залью куда нибудь файл, а ссылку кину. Айдлер, ау) 

Только думайте сегодня, следующий раз зайду в субботу сюда. 

Типо такая муйня)

 

 

 

 
server:
Думать и мечтать - не мешки ворочать :)  ваша задача не из лёгких - почти на грани фантастики  

 

а если так? 

 
Ishim:

...думая - 100% годовых потолок! выше случайности, игры казино) 


думаю, 300-500% годовых, это для реальных пацаноф только начало =) Правда 
 
stranger:


   Да, любителям клястеров, ленты, стаканов) могу индюков подкинуть, если кому надо, то залью куда нибудь файл, а ссылку кину. Айдлер, ау) 

Только думайте сегодня, следующий раз зайду в субботу сюда. 

на яндекс.диск?
 
IRIP:

 

а если так? 

Не плохо конечно,но как открылся сервис сигналов ,я перестал смотреть на такие скрины ,у вас есть подключённый счёт к мониторингу здесь ?

PS.  Тоже  могу :) - так можно делать не больше 1-3 месяцев ,ну а дальше надо менять стратегию , проверенно неоднократно 

 
IRIP:
на яндекс.диск?
Да куда скажете, на любой файлообменник.
 
IRIP:
думаю, 300-500% годовых, это для реальных пацаноф только начало =) Правда 
300-500% годовых - на этом лучше остановиться ,далее начинаются необъяснимые вещи 
 
server:

Не плохо конечно,но как открылся сервис сигналов ,я перестал смотреть на такие скрины ,у вас есть подключённый счёт к мониторингу здесь ?

PS.  Тоже  могу :) - так можно делать не больше 1-3 месяцев ,ну а дальше надо менять стратегию , проверенно неоднократно 

https://www.mql5.com/ru/signals/68109
1...146147148149150151152153154155156157158159160...871
Новый комментарий