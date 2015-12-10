FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 153
Ну, ну, ты ж на опчество то не плюй, веди себя прилично)))
а что ж вы такие как - масса ((((((
Ну так да, мы ж полудурки недоделанные, не то что ТЫ, но не надо ж на нас плевать постоянно, о Учитель)))
Пако, привет, приятно видеть вменяемого человека, вот правильно ты линию нарисовал, но посмотри где цена относительно ее, и объем, лень сейчас смотреть, но сильно не ошибусь- на 1.2516-17 где то, вот и думай, у меня лично очень мало надежды что в откат пойдут. Да и ты сам знаешь, что лучше не меньше дневных таких смотреть.
Да, любителям клястеров, ленты, стаканов) могу индюков подкинуть, если кому надо, то залью куда нибудь файл, а ссылку кину. Айдлер, ау)
Только думайте сегодня, следующий раз зайду в субботу сюда.
Типо такая муйня)
Думать и мечтать - не мешки ворочать :) ваша задача не из лёгких - почти на грани фантастики
а если так?
...думая - 100% годовых потолок! выше случайности, игры казино)
а если так?
Не плохо конечно,но как открылся сервис сигналов ,я перестал смотреть на такие скрины ,у вас есть подключённый счёт к мониторингу здесь ?
PS. Тоже могу :) - так можно делать не больше 1-3 месяцев ,ну а дальше надо менять стратегию , проверенно неоднократно
на яндекс.диск?
думаю, 300-500% годовых, это для реальных пацаноф только начало =) Правда
