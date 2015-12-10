FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 324

_new-rena:

всё закрыл, подчистую.

Спасибо, огромное!

а я уже гуляю на снятую прибыль, сегодня пуст
Spekul:
а я уже гуляю на снятую вчера прибыль, сегодня пуст
Дак это же супер!
 
_new-rena:
Дак это же супер!
на следующей недели по новой начнем
 

интересное только начинается

фуй,  к примеру ...

 
Ilij:

интересное только начинается

фуй,  к примеру ...

еновые пары все вниз канут
Ilij:

интересное только начинается

фуй,  к примеру ...

глянул фунт, глянул еньку - не вижу ничего - как вкопаные. глянул фуя - сползает .... поразительно как то, да?
 
tuma88:

По Еврушке продажи что-ли  идут.

 
Spekul:
еновы пары все вниз канут

канут, не канут

матожидание, понимаешь...


Ilij:

канут, не канут

матожидание, понимаешь...


ожидание обычно в середине сентября - максимум, а щас - конец ноября. вот о чем рассказывают люди то.

С каждой пятницей опаснее и опаснее возможный ГЭП

 


NZDUSD - бай сигналы так и идут

 

GBPJPY сигналит в селл

 

GBPAUD - бай

сигналов море пошло 

