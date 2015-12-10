FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 324
всё закрыл, подчистую.
Спасибо, огромное!
а я уже гуляю на снятую вчера прибыль, сегодня пуст
Дак это же супер!
интересное только начинается
фуй, к примеру ...
По Еврушке продажи что-ли идут.
еновы пары все вниз канут
канут, не канут
матожидание, понимаешь...
ожидание обычно в середине сентября - максимум, а щас - конец ноября. вот о чем рассказывают люди то.
С каждой пятницей опаснее и опаснее возможный ГЭП
NZDUSD - бай сигналы так и идут
GBPJPY сигналит в селл
GBPAUD - бай
сигналов море пошло