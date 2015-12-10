FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 738

artikul:
Веришь ли ты в кукла, дедушку, кухни, волны Эллиота и непробиваемые машки? )))
непробиваемые машки - это в каком смысле?
 
Luckhuman:
Использую. А что, не стоит?
Молодец ))) Ты уже на пути к просветлению ))) Учитель недавно благословил использование стопов )))
 
Luckhuman:
непробиваемые машки - это в каком смысле?
На пред. стр. инструкцию написал)))
 
Luckhuman:
непробиваемые машки - это в каком смысле?
Это от которых цена всегда отскакивает )))
 
artikul:
Молодец ))) Ты уже на пути к просветлению ))) Учитель недавно благословил использование стопов )))
 
Ishim:
а чо ты там у евры под лоу нюхал ? 

А ты вчера там чего нюхал?)))))

Учи отрока истощению  

 
artikul:
Это от которых цена всегда отскакивает )))

Пряма-таки всегда )))

Волны Эллиота - серьезных книг не читал по ним. Так вкратце, что есть волны, они разные: импульсные, коррекционные.

С кухнями не сталкивался, 2007-08 пробовал реал в Брокбизнесбанке. Сейчас минисчет в адмирале

 
Ну так вопрос задан - веришь ли ))) Важно знать какие тараканы у тебя на выпасе )))
 
stranger:

Тебе к Сенсею, его проси, с меня учитель никакой)))

Да и что там учить, провел три линии на графике, ниже средней селл, выше - бай)))


Вроде и просто. Но я так понимаю, строятся уровни сопротивления/поддержки. И торговля ведется от уровня к уровню. Вот это достаточно интересно
 
неее у тебя форсу больше )))
