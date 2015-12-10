FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 738
Веришь ли ты в кукла, дедушку, кухни, волны Эллиота и непробиваемые машки? )))
Использую. А что, не стоит?
непробиваемые машки - это в каком смысле?
Молодец ))) Ты уже на пути к просветлению ))) Учитель недавно благословил использование стопов )))
а чо ты там у евры под лоу нюхал ?
А ты вчера там чего нюхал?)))))
Учи отрока истощению
Это от которых цена всегда отскакивает )))
Пряма-таки всегда )))
Волны Эллиота - серьезных книг не читал по ним. Так вкратце, что есть волны, они разные: импульсные, коррекционные.
С кухнями не сталкивался, 2007-08 пробовал реал в Брокбизнесбанке. Сейчас минисчет в адмирале
Тебе к Сенсею, его проси, с меня учитель никакой)))
Да и что там учить, провел три линии на графике, ниже средней селл, выше - бай)))
