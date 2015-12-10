FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 208

Новый комментарий
 
Speculator_:
Так вы и MQL не знаете. А громкие заявление делаете.

Ну хорошо, пусть он (MQL) будет козырем в твоей игре, предлагаю в конце недели померяться показать стейт, у кого больше % профита за неделю тот и выиграл

Открыл счет на 7$, его и буду раскручивать на этой неделе (хочу поднять до 70$)

 
Spekul:

Ну хорошо, пусть он (MQL) будет козырем в твоей игре, предлагаю в конце недели померяться показать стейт, у кого больше % профита за неделю тот и выиграл

Открыл счет на 7$, его и буду раскручивать на этой неделе (хочу поднять до 70$)

А 70$ до 700$ раскрутить можете? )))
 
artikul:
А 70$ до 700$ раскрутить можете? )))
угу)) вот только подниму сначала до 70$, а на следующей недели посмотрим
 
artikul:
А 70$ до 700$ раскрутить можете? )))
если дадите 70$ можно будет попробовать )))
 
Ishim:
если дадите 70$ можно будет попробовать )))

круто

ну а я пока по скромному с 7 буду пробовать

 
Spekul:

Ну хорошо, пусть он (MQL) будет козырем в твоей игре, предлагаю в конце недели померяться показать стейт, у кого больше % профита за неделю тот и выиграл

Открыл счет на 7$, его и буду раскручивать на этой неделе (хочу поднять до 70$)

Вот так неделю начал

 

Но тут важно не просто процент нагнать но и 147$ не слить.  

 
Spekul:

круто

ну а я пока по скромному с 7 буду пробовать

Но если ориентироваться по процентам. То у вас 7$ мои 147$ = 1.5$. У Вас преимущество.   
 
Ishim:
если дадите 70$ можно будет попробовать )))
То есть как это "попробовать"? ))) Это финансовый рынок, а не кооперативный )))
[Удален]  
Speculator_:

Вот так неделю начал

 

Но тут важно не просто процент нагнать но и 147$ не слить.  

Спекуль, ты где картинку таку взял? У тебя есть то, что прилагается к картинке и откуда ты 147$ там разглядел?
 
Ishim:
Там их много - но, ТФ в первую очередь означает скорость торговли (уже не раз повторял) - судя по твоим входам твой оптимальный ТФ м5. Ещё одно важное уточнение - нельзя прыгать с тф на тф - зашёл на м5 и фиксий на м5.
Совершено верно m5 не отпускает от компьютера. h4 гуляй и в терминал не заглядывай. 
1...201202203204205206207208209210211212213214215...871
Новый комментарий