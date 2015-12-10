FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 208
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так вы и MQL не знаете. А громкие заявление делаете.
Ну хорошо, пусть он (MQL) будет козырем в твоей игре, предлагаю в конце недели померяться показать стейт, у кого больше % профита за неделю тот и выиграл
Открыл счет на 7$, его и буду раскручивать на этой неделе (хочу поднять до 70$)
Ну хорошо, пусть он (MQL) будет козырем в твоей игре, предлагаю в конце недели померяться показать стейт, у кого больше % профита за неделю тот и выиграл
Открыл счет на 7$, его и буду раскручивать на этой неделе (хочу поднять до 70$)
А 70$ до 700$ раскрутить можете? )))
А 70$ до 700$ раскрутить можете? )))
если дадите 70$ можно будет попробовать )))
круто
ну а я пока по скромному с 7 буду пробовать
Ну хорошо, пусть он (MQL) будет козырем в твоей игре, предлагаю в конце недели померяться показать стейт, у кого больше % профита за неделю тот и выиграл
Открыл счет на 7$, его и буду раскручивать на этой неделе (хочу поднять до 70$)
Вот так неделю начал
Но тут важно не просто процент нагнать но и 147$ не слить.
круто
ну а я пока по скромному с 7 буду пробовать
если дадите 70$ можно будет попробовать )))
Вот так неделю начал
Но тут важно не просто процент нагнать но и 147$ не слить.
Там их много - но, ТФ в первую очередь означает скорость торговли (уже не раз повторял) - судя по твоим входам твой оптимальный ТФ м5. Ещё одно важное уточнение - нельзя прыгать с тф на тф - зашёл на м5 и фиксий на м5.