FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 457
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
бай лимит поставил - 1.2155 . ходит как по рельсам ))))
по рельсам вот так:
по рельсам вот так:
прогнозная пара )))) канал там - как сказать "неформальный" - короче стоп там ни один не выдержит - может только хеджировать там евру или фунта. (кстате канадец такой же)
Она как всегда кинет всех ))) Кое-кого уже отчпокали )))
спасибо !
прогнозная пара )))) канал там - как сказать "неформальный" - короче стоп там ни один не выдержит - может только хеджировать там евру или фунта. (кстате канадец такой же)
закрыл евру, это были спекуляции. Продавать отсюда не буду - лучше пониже куплю, всем пака! Удачных торгов!
а у Вас прогноз не изменился ? всё так же вниз ?
спасибо !
Да, только еще один лимитник цапнула ))) Сижу вот коррекцию кодирую, оказывается это выгодно )))
прогнозная пара )))) канал там - как сказать "неформальный" - короче стоп там ни один не выдержит - может только хеджировать там евру или фунта. (кстате канадец такой же)
как скажете:
Да, только еще один лимитник цапнула ))) Сижу вот коррекцию кодирую, оказывается это выгодно )))
как скажете:
Сегодня была 11-ая попытка выйти.