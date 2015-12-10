FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 457

Ishim:

бай лимит поставил - 1.2155 . ходит как по рельсам )))) 

по рельсам вот так:


 
прогнозная пара )))) канал там - как сказать "неформальный" - короче стоп там ни один не выдержит - может только хеджировать там евру или фунта. (кстате канадец такой же) 

 
artikul:
Она как всегда кинет всех ))) Кое-кого уже отчпокали )))
а у Вас   прогноз  не  изменился ?  всё так же  вниз ?
спасибо !
хех, канадец то ишо куда не шло.... ента вапще не понятна. ну конечно я не имел ввиду Илью... У него по любой расписание поездов с печатью.
 
если  это  был тест  уровня  снизу,  то  солить  надо . А не  покупать
 
Да, только еще один лимитник цапнула ))) Сижу вот коррекцию кодирую, оказывается это выгодно )))

 

 
как скажете:


коррекцию облака?
сижу, прикидываю. Такой вопрос "высветился" - кроссы получается быстрее к цели приходят, не заметил?
 

Сегодня была 11-ая попытка выйти.


