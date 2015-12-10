FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 601

stranger:

Денех сколько?)))

Я не про пункты спаршивал, чего по полю бегаешь?) Сколько там говоришь по селлам? осталось...

Возьми лучше пакет рублёв и сгоняй в магазин за сигаретами, завтра придется с двумя пакетами идти))))) 

селлы закрыты - там ничего не осталось,  +92 пп.
 
stranger:
Я не стукач, но Илья тебя блохоловом обозвал)))
вчера ещё написал буду завязывать с картинками. (да и болтология то же пустая)
 
stranger:
Я не стукач, но Илья тебя блохоловом обозвал)))

не, я чисто о цене...

NZDCAD на уровнях

[Удален]  
stranger:
Я уверен, что тот же Айдлер перебирает маржу в раза 2-3 и без риска.

к этому и пишу, потому что въехал и удивился.

у меня риск считается автоматически и получилось, что в пипсу деньги вкладывать почти что нельзя в том числе и фиг чо заработаешь в % от депо

 

Наконец-то, на открытии текущего часа прога подтвердила рост по ауди )))

 

 
artikul:

Наконец-то, на открытии текущего часа прога подтвердила рост по ауди )))

 

Лучше поздно)
 
Ishim:
вчера ещё написал буду завязывать с картинками. (да и болтология то же пустая)
А нах ты ото на альпах ту мазню выкладывал, в чем смысл то был?) 
 
stranger:
А нах ты ото на альпах ту мазню выкладывал, в чем смысл то был?) 

ладно потроллю последний раз - ещё + 64 пипки, всем удачных выходных ! )))))))))))))))  

 
Ishim:

ладно потроллю последний раз - ещё + 64 пипки, всем удачных выходных ! )))))))))))))))  

Давай новый тест, Истощенный Икар там или еще чего)
 
stranger:
Давай новый тест, Истощенный Икар там или еще чего)
привет от блохолова ))))))))) 
