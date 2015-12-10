FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 607

Новый комментарий
 
Ilij:

открыл еще селл...


И так до 1.21)))))
[Удален]  
Ilij:

открыл еще селл...

здравствуй опа Новый Год.... удачи, чо могу сказать...
 
stranger:
И так до 1.21)))))
да нее там всё нормально будет доо 1.1390
 
Ishim:
да нее там всё нормально будет доо 1.1390
Ты вон Илью лучше бы к своим черточкам приобщил, растолковал ему что и как, а то вообще в ересь впал - палки)
 
Ishim:
да нее там всё нормально будет доо 1.1390

У него да, у вас не знаю))) 

 
stranger:

У него да, у вас не знаю))) 

те пики в 2007 то да! были времена - кредитный бум был ))))))

 

хорош откат пока ))) 

 

доп. зыыыы)))) смотришь месяца, а фиксишь по 17 пипок  

 
Ishim:

те пики в 2007 то да! были времена - кредитный бум был ))))))

 

хорош откат пока ))) 

 

доп. зыыыы)))) смотришь месяца, а фиксишь по 17 пипок  

Эт ты о себе?))) И ради них ты лезешь под танк, скрин к тому, что хочешь - купи до туда, нет - иди бегай за еврой)
 
Ishim:

те пики в 2007 то да! были времена - кредитный бум был ))))))

 

хорош откат пока ))) 

 

доп. зыыыы)))) смотришь месяца, а фиксишь по 17 пипок  

А это мазня, в туалете повесь)))
 
stranger:
Эт ты о себе?))) И ради них ты лезешь под танк, скрин к тому, что хочешь - купи до туда, нет - иди бегай за еврой)
не у меня от 50 ти или лось ))))) - ты светил на той неделе фунт)))), я мол на сегодня наторговался )))) (не ну можно 3 лотами)
 
Ishim:
не у меня от 50 ти или лось ))))) - ты светил на той неделе фунт)))), я мол на сегодня наторговался )))) (не ну можно 3 лотами)
В ту неделю была пятница и было там больше 50-ти.
1...600601602603604605606607608609610611612613614...871
Новый комментарий