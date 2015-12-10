FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 607
открыл еще селл...
открыл еще селл...
И так до 1.21)))))
да нее там всё нормально будет доо 1.1390
У него да, у вас не знаю)))
те пики в 2007 то да! были времена - кредитный бум был ))))))
хорош откат пока )))
доп. зыыыы)))) смотришь месяца, а фиксишь по 17 пипок
Эт ты о себе?))) И ради них ты лезешь под танк, скрин к тому, что хочешь - купи до туда, нет - иди бегай за еврой)
не у меня от 50 ти или лось ))))) - ты светил на той неделе фунт)))), я мол на сегодня наторговался )))) (не ну можно 3 лотами)