FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 83
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
угадал у меня то же )))))
))))
ну нечего больша добавить.
привычка проста осталась. тест закончится, правила такого уже не будет )))
по рублю 45 потолок ))))))))))) давно как то уже озвучивал. (Да! и пиндостан не цент мира - смотрите вместе с ними не обкакайтесь)
ЦБ в начале сентября сказал, что от 44 будет держать, второй раз пишу, он сказал... корону сними. Селл по евро закрой, а то потом будешь висяки скринить.
вообще потренеруйся на демо! зачем деньги тратить? - тс то всё равно нет!
по рублю 45 потолок ))))))))))) давно как то уже озвучивал. (Да! и пиндостан не цент мира - смотрите вместе с ними не обкакайтесь)
естественно, учитывая что сегодня заявили о том, что не будут больше поддерживать рубь за счет золотовалютного резерва.
вообще потренеруйся на демо! зачем деньги тратить? - тс то всё равно нет!
вообще потренеруйся на демо! зачем деньги тратить? - тс то всё равно нет!
Так да, вот надо чифа солить и солю, второй заход сделал. А рубль то вообще не жилец(
разводят
http://news.yandex.ru/quotes/1.html
европа заказала быть олигархами. а рупь падает. я в эту игру играть не буду, тока от 47 погонят для своих.