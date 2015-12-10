FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 83

Ishim:
угадал у меня то же )))))

))))

ну нечего больша добавить.

привычка проста осталась. тест закончится, правила такого уже не будет )))

 
Ishim:
по рублю 45 потолок ))))))))))) давно как то уже озвучивал. (Да! и пиндостан не цент мира - смотрите вместе с ними не обкакайтесь)

ЦБ в начале сентября сказал, что от 44 будет держать, второй раз пишу, он сказал... корону сними. Селл по евро закрой, а то потом будешь висяки скринить.

 
Speculator_:

вообще потренеруйся на демо! зачем деньги тратить? - тс то всё равно нет!

 

естественно, учитывая что сегодня заявили о том, что не будут больше поддерживать рубь за счет золотовалютного резерва. в свободном плАвании-ииии
 
_new-rena:
естественно, учитывая что сегодня заявили о том, что не будут больше поддерживать рубь за счет золотовалютного резерва.
разводят
 
Ishim:
 вообще потренеруйся на демо! зачем деньги тратить? - тс то всё равно нет!
 
stranger:

Так да, вот надо чифа солить и солю, второй заход сделал. А рубль то вообще не жилец(

европа заказала быть олигархами. а рупь падает. я в эту игру играть не буду, тока от 47 погонят для своих.
Ishim:
разводят

iIDLERr:
европа заказала быть олигархами. а рупь падает. я в эту игру играть не буду, тока от 47 погонят для своих.
Скажи Учителю пусть селл по евро на лоу закроет, не позорит нас)))
