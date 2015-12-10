FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 665

И данные ЗЮ вышли хорошие... странно то как оказывается - рост в три раза))) ... 
 
только Геп на фьюче смущает сегодняшний 2441 - могут на ФРС прокатить
_new-rena:

ооо! наконец то. Хоть ты Миф задумался.

По моему мнению, цена не сделала еще то что хотела.

Как думаешь - сегодня завтра торкнут 100-ку?

это нефти должна упасть в зону 35-40 во что я слабо верю
 
Если шейхи сказали, что 40 им пох и что сходняка раньше лета собирать не будут, если никакого форс мажора раньше не случится, в смысле если ниже 40-ка раньше не упадет), то что ж тут не веритьто?)))
цена нефти по миру щас начинается от 20-ти и выше. так что...

а рубль до 100-ки улетит, я думаю, причем моментально

РФ повелась на чужую котировку рубля - это огромная ошибка!

 

фунтоплан:


stranger:
Если шейхи сказали, что 40 им пох и что сходняка раньше лета собирать не будут, если никакого форс мажора раньше не случится, в смысле если ниже 40-ка раньше не упадет), то что ж тут не веритьто?)))
а остальнвм не пох =) остальных больше =)
 
Так тех кого больше и будут иметь))) Черный сильный Обама загнал их под лавку))) Да ты телевизор там в Японии не смотрел)))
у рф бюджет привязан к бочек. 
я ж говорю, что своей головы на плечах тама совсем нету

отымеют и через рубль и через нефть, по полной

да надо бежать с этого рынка и делать свой, пока не попали в зависимость

