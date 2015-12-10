FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 665
ооо! наконец то. Хоть ты Миф задумался.
По моему мнению, цена не сделала еще то что хотела.
Как думаешь - сегодня завтра торкнут 100-ку?
это нефти должна упасть в зону 35-40 во что я слабо верю
цена нефти по миру щас начинается от 20-ти и выше. так что...
а рубль до 100-ки улетит, я думаю, причем моментально
РФ повелась на чужую котировку рубля - это огромная ошибка!
фунтоплан:
Если шейхи сказали, что 40 им пох и что сходняка раньше лета собирать не будут, если никакого форс мажора раньше не случится, в смысле если ниже 40-ка раньше не упадет), то что ж тут не веритьто?)))
а остальнвм не пох =) остальных больше =)
у рф бюджет привязан к бочек.
я ж говорю, что своей головы на плечах тама совсем нету
отымеют и через рубль и через нефть, по полной
да надо бежать с этого рынка и делать свой, пока не попали в зависимость