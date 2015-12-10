FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 825

artikul:
На закрытии текущего часа сугубо рекомендуется купить )))
Рекомендуется вообще никуда не лезть, так как движения не будет)
 
stranger:
Рекомендуется вообще никуда не лезть, так как движения не будет)
Хватит ворчать )))
artikul:
Хватит ворчать )))

Артикул, сделай ужо интервенцию какую нибудь чтоль, а то даже и не штиль ))))

ну купи евру на крайняк на все, я хоть продамммм ))))

 
artikul:
Хватит ворчать )))
На рынкете народу столько же как у нас на форуме сейчас)))
 

Объёмов нет. В работе только блохоловы.

Пробую набраться блох. Уровень выше,но Мюррей в продаже. 

 

Здесь тоже не плохо,но спред давит в покупку........и уровень недавно пробит,правда без объёма.

 

gnawingmarket:

Объёмов нет. В работе только блохоловы.

Пробую набраться блох. Уровень выше,но Мюррей в продаже. 

Здесь тоже не плохо,но спред давит в покупку........и уровень недавно пробит,правда без объёма.

блох ловить - тоже искусство не слабое, колян не дремлет)))
 

Рена,что всё-таки выгодней-продать или купить?

Cпред 16

 Своп покупки 0.54

Своп продажи -1.23

1п                  10.143 USD 

gnawingmarket:

Рена,что всё-таки выгодней-продать или купить?

Cпред 16

 Своп покупки 0.54

Своп продажи -1.23

1п                  10.143 USD 

тема пройденная....

своп уже "сожрал" предыдущую цену и обе процентные ставки на тот момент, когда он был рассчитан. поэтому прогноз по числовому значению свопа невозможен.

чтобы хоть как то за него зацепиться нужен денежный агрегат М1, который не публикуют с 2010-го года.

тогда бы можно было прикинуть, насколько выгодна населению пониженная процентная ставка и кинет ли он в банк деньги или наоборот - начнёт вытаскивать из банка. агрегат бы показал - есть ли у народа свободное бабло. тогда бы можно было построить среднесрочный прогноз, зная, что разница между процентными ставками 2-х стран, задействованных в валютной паре - это и есть почти что своп.

 
_new-rena:

тема пройденная....


Спасибо за развороченную тему...........но Я о практике-попробую задать на примере:

 

Если сейчас купить,то ордер откроется на оранжевой аске,т.е. спред уже сожрал полезный ход цены в 16п и где-то своп покупки здесь ещё.

Если продать,то ордер откроется по цене(чёрная),но если посмотреть в параметры сделки,то сделка всё равно в минусе,как понимаю на своп продажи.

Вопрос: Что в данном случае выгоднее-спред+своп покупки или своп продажи...........конкретно в долларах??? 

золотишко шикарно =) не зря дождался открытия металлов=) всё закрыл, оставил 10% 

