FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 129
Соседка отвлекла грохот суету создала. Сейчас на короткую позицию поставил и ужинать пойду.
Даже так сделаю!
Мне не нравится трейлинг в терминале. Больше интересен вот такой вариант:
Если текущий профит больше указанного в настройках, сдвинуть стоп-лосс в безубыток на указанное количество пунктов от цены позиции и включить трейлинг.
Сейчас наверно кое-кто заметит на USDJPY два бара черный и белый на часе, рядом стоящие =)
дорожники, скорее всего...
зЕбру рисуют
Открыл дему свою, испытательную, не смотри на кол-во ордеров.
но!
Зачем продал?! Там уже дно! Сто раз писал - поставь себе вместо макда
ок, погнали
Приветик всем !
Ренчик ! а что твой сигнал говорит ? куда ?
Спасибо !
Вчера тут писал . Вот медитирую куда дальше.
как по мне, ожидаю ее здесь
хоть и интереса нет.
Что-то с переходом на этот форум у всех всё сходится.
ну Акселератор замедлился вверх. Значит продать можно )))
Акселератор ВНИЗУ
продавать внизу нельзя было
тем более на М1 =)
внизу уже нужно было закрывать селы =)
Вроде специально показал что всё по настоящему.
да это разве важно?
я тебе о других вещах говорю
