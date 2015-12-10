FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 129

Speculator_:

Соседка отвлекла грохот суету создала. Сейчас на короткую позицию поставил и ужинать пойду.  

Даже так сделаю!

Мне не нравится трейлинг в терминале. Больше интересен вот такой вариант:

Если текущий профит больше указанного в настройках, сдвинуть стоп-лосс в безубыток на указанное количество пунктов от цены позиции и включить трейлинг. 

 
IRIP:
Сейчас наверно кое-кто заметит на USDJPY два бара черный и белый на часе, рядом стоящие =)

дорожники, скорее всего...

зЕбру рисуют

 
Открыл дему свою, испытательную, не смотри на кол-во ордеров. 

но!

 Зачем продал?! Там уже дно! Сто раз писал - поставь себе вместо макда 

 

Файлы:
Accelerator.mq4  4 kb
 
_new-rena:
ок, погнали

Приветик  всем !

Ренчик ! а  что твой сигнал говорит ?  куда ?

Спасибо !



Вчера  тут  писал . Вот медитирую  куда дальше.
 
ну Акселератор замедлился вверх.   Значит  продать  можно )))
 
costy_:

как по мне, ожидаю ее здесь

 

хоть и интереса нет.

как  ????  тоже  1,2350 ????  не  может  быть .
Что-то с переходом  на этот  форум  у всех всё сходится.
 
tuma88:
ну Акселератор замедлился вверх.   Значит  продать  можно )))

Акселератор ВНИЗУ 

продавать внизу нельзя было

тем более на М1 =)

внизу уже нужно было закрывать селы =) 

 
Вроде специально показал что всё по настоящему.  

 
да это разве важно?

я тебе о других вещах говорю

 
Ну каждый сам себе художник. Когда я спрашивал как торговать? Я показываю свою торговлю. Так интересней. Даже если хоть один человек получит для себя пользу от моей информации. То для меня это будет огромный плюс. Но я не кому не навязываю своё мнение. 
