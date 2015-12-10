FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 245
Хотелось бы разжёвывания. Для этого и спросил здесь.
Нет смысла играть против рынка. Рынок поглотит всё. Рынок словно бездонная бездна.
Засандалил серебро с 16.67 да и ну его нах, хорош на сегодня.
Сенсей, ты евро еще и на фигуру выше увидишь, так что наберись терпения)))
я ведь могу и купить (я не вашей религии), есть вариант на 24 - закрыть всё, закрыть верхний и купить, всё оставить как есть до 22.
жадный))))
не, просто сегодня много бестолковых движений было и пустых входов
завтра попробую отдохнуть от рынка
Ну так покупайте USDRUR, это же верняк! - нахера вам эта EURUSD обосралась вообще?
сразу видно не трейдер, USDRUR спред 300 пунктов ((((((
Зачем мне покупать USD/RUR. Если я EUR/USD продал...
+ <- скрин норм, если откинуть его предыдущие версии, байку и т.п.
а чо у тя с лотами?