Так. Понятно. А почему тогда не зарабатываете массово баями? - выж уверены что селы обречены.
 
joo:
Хотелось бы разжёвывания. Для этого и спросил здесь.
Нет смысла играть против рынка. Рынок поглотит всё. Рынок словно бездонная бездна.
 
Speculator_:
Ну так покупайте USDRUR, это же верняк! - нахера вам эта EURUSD обосралась вообще?
 
stranger:

Засандалил серебро с 16.67 да и ну его нах, хорош на сегодня.

Сенсей, ты евро еще и на фигуру выше увидишь, так что наберись терпения))) 

я ведь могу и купить (я не вашей религии), есть вариант на 24 - закрыть всё, закрыть верхний и купить, всё оставить как есть до 22.

 
_new-rena:
жадный))))

не, просто сегодня много бестолковых движений было и пустых входов

завтра попробую отдохнуть от рынка

 
joo:
сразу видно не трейдер,  USDRUR спред 300 пунктов (((((( 
 
Ishim:
сразу видно не трейдер,  USDRUR спред 300 пунктов (((((( 
у меня 500 пуков по нему, но иногда захожу на него побаловаться))
 
joo:
Зачем мне покупать USD/RUR. Если я EUR/USD продал...

 
joo:
Вы правы,пока основная масса трейдеров будет торговать EURUSD ,паре USDRUR мало что светит
Ishim:

я ведь могу и купить (я не вашей религии), есть вариант на 24 - закрыть всё, закрыть верхний и купить, всё оставить как есть до 22.

+ <- скрин норм, если откинуть его предыдущие версии, байку и т.п.

а чо у тя с лотами?

