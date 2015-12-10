FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 693
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если удалось разогнать,то с демки деньги не выводятся(если кто ещё не в курсе). Не могу же Я открывать 1000-долларовые счета постоянно на форе............Я понимаю,что Мы все здесь с "чудинкой",но не до абсурда же.
1 открой - зачем постоянно ((((
Тысячу раз писал-ещё с прошлой зимы работает-второй раз снимать собираюсь,но раздувать его не буду-не очень доверяю форе как системе.........видимо Я больше предприниматель,чем игрок.
Тысячу раз писал-ещё с прошлой зимы работает-второй раз снимать собираюсь,но раздувать его не буду-не очень доверяю форе как системе.........видимо Я больше предприниматель,чем игрок.
В кукла веришь? )))
Правильно не доверяешь, времена тем более смутные)
В кукла веришь? )))
В анкете надо еще и вероисповедание указать?
Кто-то должен из бездны свечки доставать )))
Кто-то должен из бездны свечки доставать )))