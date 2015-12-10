FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 693

gnawingmarket:
Если удалось разогнать,то с демки деньги не выводятся(если кто ещё не в курсе). Не могу же Я открывать 1000-долларовые счета постоянно на форе............Я понимаю,что Мы все здесь с "чудинкой",но не до абсурда же.
1 открой - зачем постоянно ((((
 
Тысячу раз писал-ещё с прошлой зимы работает-второй раз снимать собираюсь,но раздувать его не буду-не очень доверяю форе как системе.........видимо Я больше предприниматель,чем игрок.
 
Правильно не доверяешь, времена тем более смутные)
 
В кукла веришь? )))
 
В анкете надо еще и вероисповедание указать? 
 
Вот,вот............свечку щас кинут в бездну,то хоть потеряешь,но знаешь,что до этого несколько раз снимал и возможные потери уже перекрыты.
 
Да чё молоть то,что сотни раз перемолото...........на этой ветке все знают как устроен форекс.
 
Кто-то должен из бездны свечки доставать )))
 
А чё в 2008-м доставали? Начали торговать на новых уровнях да и всё.
 
А Шаман пророк ЕГО?)
