FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 337

Привет!, а собирает ли кто нибудь статистику прогнозов? вот прогноз долл/йены от 18.09 на откат цель 105.20 (видно что большой откат во время падения сместился почти под вершину) 

 

А вот на Д! цель отката ликвидация пробойника по бу постоянно тут рекламируемого (продавать мог тот у кого прогноз, а вот купить мог каждый завсегдатай) 

доп. нижний скрин понятен )))) но но и на верхнем есть закономерность )))))  

 
_new-rena:

На истории то понятно.

Самое интересное начинается за последним - "бай кроем", т.е. там, где уже индикатора нет.

Попробую сделать и потестить пипсовщика.

Работает как я понял два зиг-зага?

Самые "трезвые" слова за последний день!
gnawingmarket:
попробовал - кроме висяков ничего хорошего не получил, видимо не въехал
 
_new-rena:
Без прогноза - никак. Сначала считаешь - куда должно вернуться, т.е. вычисляешь мощный нерасторгованный уровень. Идея кроется в том, что движение цены на один пункт - это условная единица объема. Цена постарается выровнять покупки и продажи, но сразу у неё это не получится в связи с развитостью инфраструктуры рынка и неодновременной работой банков.
(выделил сложные слова). Всё просто как 3 копейки, идея кроется в том, что при однонаправленном движении цены (скажем далеко) - продавцы и покупатели побояться входить в рынок.
 
_new-rena:
попробовал - кроме висяков ничего хорошего не получил, видимо не въехал
лок ещё нужен в случае если тебе надо! остаться в рынке.
 
Ishim:

А вот на Д! цель отката ликвидация пробойника по бу постоянно тут рекламируемого (продавать мог тот у кого прогноз, а вот купить мог каждый завсегдатай) 

доп. нижний скрин понятен )))) но но и на верхнем есть закономерность )))))  

нужно больше линий, а то сам график цены еще виден!
 
gnawingmarket:
так ещё утро!
 
lactone:
нужно больше линий, а то сам график цены еще виден!
так это просто цены через 50 пунктов  (и чо вы там на цене всё время смотрите? , текущую цену ништо не загораживает)
Ishim:
так это просто цены через 50 пунктов
сделай через 70 или 75 ради прикола. подозреваю что и так всё видно станет, без расчётов
