FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 337
Привет!, а собирает ли кто нибудь статистику прогнозов? вот прогноз долл/йены от 18.09 на откат цель 105.20 (видно что большой откат во время падения сместился почти под вершину)
А вот на Д! цель отката ликвидация пробойника по бу постоянно тут рекламируемого (продавать мог тот у кого прогноз, а вот купить мог каждый завсегдатай)
доп. нижний скрин понятен )))) но но и на верхнем есть закономерность )))))
На истории то понятно.
Самое интересное начинается за последним - "бай кроем", т.е. там, где уже индикатора нет.
Попробую сделать и потестить пипсовщика.
Работает как я понял два зиг-зага?
Самые "трезвые" слова за последний день!
Без прогноза - никак. Сначала считаешь - куда должно вернуться, т.е. вычисляешь мощный нерасторгованный уровень. Идея кроется в том, что движение цены на один пункт - это условная единица объема. Цена постарается выровнять покупки и продажи, но сразу у неё это не получится в связи с развитостью инфраструктуры рынка и неодновременной работой банков.
попробовал - кроме висяков ничего хорошего не получил, видимо не въехал
нужно больше линий, а то сам график цены еще виден!
так это просто цены через 50 пунктов