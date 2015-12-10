FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 526

В разговоре можно узнать какие-нибудь особенности поведения пары. А потом втихуху закодировать, ни с кем не поделиться, кащействовать )

(В теории так. На практике приходится самому все делать)

 
gnawingmarket:

..........Закрывать фунт скоро-этот ход против шерсти есчо,а вот завтрашний сел(если сложится) опустится до 5503-5472.......думаю,это прогноз,т.к. условия ещё не сложились:

 

..........зато NZDCAD только пошёл "против шерсти"...........а нет,пока писал-уже ушёл. 

А с чего фунт закрывать то? Если задавят продажами, то можно и закрыть, а так не вижу причин.

Продажи так себе, поддержка на 5550. 

 
Evgen-ya1:
какая разница есть анализ или нет// главное результат

Я бы вам посоветовал (настоятельно) не верить чужим словам , тем более когда говорят, что всё уже сыграно и взято. (сам сейчас лично пришол из подпольного казино - полны карманы 1тыс.,5тыс - сколько всего ещё не считал...). Вы тут про фунт - есть прогноз, гарантий нет.

 

 
Ishim:

Цирк приехал)))
По фунту сегодня все, приехали кажись.
 
gip:
Вот это прогноз)

Ладно, робяты, сюда в будни действительно лучше не заходить, криков много, а толку....) 

 
gip:
рисуй чёрточками - будем смотреть как ходит ))))
Ishim:
Звиняйте, не могу. И рад бы, да не могу. Тут даже чтобы картинку сделать, куча ручной работы, а я и так на издохе. У меня не уровни, диаграммы разные человеку непонятные, таблицы, мусор. К тому же половину лень было делать, что-то по памяти.
 
gip:
сохранить картинку - вставить картинку. (ну нет так нет - будем слушать Старейших!)
Ishim:
вОпше нифига не умеют ! (((

думают что в рай попали.....

