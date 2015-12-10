FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 526
В разговоре можно узнать какие-нибудь особенности поведения пары. А потом втихуху закодировать, ни с кем не поделиться, кащействовать )
(В теории так. На практике приходится самому все делать)
..........Закрывать фунт скоро-этот ход против шерсти есчо,а вот завтрашний сел(если сложится) опустится до 5503-5472.......думаю,это прогноз,т.к. условия ещё не сложились:
..........зато NZDCAD только пошёл "против шерсти"...........а нет,пока писал-уже ушёл.
А с чего фунт закрывать то? Если задавят продажами, то можно и закрыть, а так не вижу причин.
Продажи так себе, поддержка на 5550.
какая разница есть анализ или нет// главное результат
Я бы вам посоветовал (настоятельно) не верить чужим словам , тем более когда говорят, что всё уже сыграно и взято. (сам сейчас лично пришол из подпольного казино - полны карманы 1тыс.,5тыс - сколько всего ещё не считал...). Вы тут про фунт - есть прогноз, гарантий нет.
По фунту сегодня все, приехали кажись.
Вот это прогноз)
Ладно, робяты, сюда в будни действительно лучше не заходить, криков много, а толку....)
Это значит с этого места вниз вероятнее. Если дернут вверх, то это уже будут следующие цели. В общем у меня все сложно высоконаучно, простыми словами и не сказать.
рисуй чёрточками - будем смотреть как ходит ))))
Звиняйте, не могу. И рад бы, да не могу. Тут даже чтобы картинку сделать, куча ручной работы, а я и так на издохе.
сохранить картинку - вставить картинку. (ну нет так нет - будем слушать Старейших!)
вОпше нифига не умеют ! (((
думают что в рай попали.....